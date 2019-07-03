一天只有15分鐘自來水！　印度金奈乾旱4水庫全低於平均值

▲印度乾旱面臨缺水危機。（圖／取字免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

印度金奈面臨乾旱，4座水庫存水量都低於正常值，遊走在枯竭邊緣。各地民眾因為沒有水可以飲用、洗澡，苦不堪言，再加上熱浪、高溫來襲，200多人因此喪命。印度政府日前就曾在一份報告中就指出，全國有6億人口正面臨缺水危機，甚至每一年都大約有20萬人因「水資源不足所引發的問題」而喪命。

根據印度「商業標準報」（Business Standard）報導，印度金奈（Chennai）可說是乾旱災情最嚴重的城市，原先負責供應400多萬居民水資源的4座水庫，現在幾乎都要完全乾涸，水量已經不到百分之一 。

嚴重缺水的情況下，金奈每一戶一天能分配到的水，從原先的120公升縮減到70公升，貧困人家甚至只能分到30公升。居民表示，現在每天只有15分鐘的自來水時間，必須把握這段時間取得全家人整天所需要的水，儘管水質相當糟糕，「但有總比沒有好。」

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▲ 印度婦女拿著桶子，來到供水車旁排隊裝水 。（圖／路透社）

也有居民提到，自己所住的地方大概每3、4天才提供一次水，因此每次「供水日」到來，他們都必須透過小型水塔及塑膠水桶來儲水。有時候供水日還沒到，水就已經用完時，他們就會開著卡車前往其他地區運水，或是來到民間機構所設置的供水車前排隊裝水。

水資源的缺乏，讓當地不少餐廳、飯店，甚至辦工大樓都深受影響，最終只好被迫關門歇業。民眾因為酷熱天氣汗流浹背，不過沒水可以洗澡，也不能洗衣服，衛生狀況急速惡化，也迸出了不少傳染病問題。

缺水的情況不只限於金奈，就連大城市新德里、班加羅爾、孟買，也有許多住在郊區的居民，經常必須扛著鍋碗瓢盆桶，走到供水車前分水，有時候動作慢了一步，就只能空手而歸。

印度政策委員會（NITI Aayog）在2018年6月發佈的報告中提到，印度正迎來史上最嚴重的水資源挑戰，預估到了2020年，包括新德里、班加羅爾、金奈、海德拉巴等21座城市的地下水都將會耗盡。聯合國也對印度發出警告，如果政府無法在五年內有效解決水資源問題，數億人都將生 活在受「沒有水」的夢魘中，印度的經濟發展恐怕也會在原地踏步。

對此，印度總理莫迪（Narendra Modi）做出承諾，自己將會盡全力守護水資源，向善於管理水的以色列討教，目標在2024年實現「自來水全國覆蓋」讓每個人都能享有乾淨、充足的水，