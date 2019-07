爆曾被川普性侵！75歲女作家說「OO很性感」　CNN主播傻眼

國際中心/綜合外電報導

美國總統川普自2016年以來,已被多名女性出面指控「曾有不當性行為及言論」,日前紐約時報專欄作家卡蘿(E. Jean Carroll)也成為其中一名。她指控川普20多年前曾在百貨公司更衣間對她性侵害,但在登上CNN名主播庫柏(Anderson Cooper)節目專訪時,竟然脫序講出「很多人覺得強暴很性感」的言論,讓傻眼的庫柏立刻進廣告中斷訪談。

綜合外電報導,75歲的卡蘿擔任過記者,並從1993年開始在時尚雜誌ELLE擔任專欄作家,撰寫一系列「問卡蘿吧」(Ask E. Jean)文章,現也為《紐約時報》撰寫專欄,新書「What Do We Need Men For? A Modest Proposal」將於2日在美國出版。

▲ELLE專欄作家卡蘿爆料曾被川普性侵害。(圖/翻攝E. Jean Carroll臉書)

卡蘿在6月時曾爆料,1990年代,當時已是知名地產大亨的川普和她在百貨公司相遇,基於她時尚專欄作家的身分,川普以「幫一名女性友人挑禮物」的理由請她給建議。她說,當時兩人正在挑內衣,之後一起笑鬧進到試衣間,但就在門關上後,她被川普壓在牆上性侵,但是她不斷反抗,把川普推開後就趕緊逃出去,事情發生的非常快,而現在已經記不清川普的生殖器是不是只有半侵入。

爆料引起風波後,卡蘿受邀上CNN節目《安德森庫柏360度全視野》(Anderson Cooper 360),接受名主播庫柏專訪;她表示,當時的行為很蠢,因為她竟然和一個自己不了解的男人進了試衣間,還讓對方關上門,「但我是一個競爭性很強的運動員,我沒有愣住而是起身反抗,事情很快就結束了,所以我不會用『強暴』(rape)形容,而是用對抗(fight)。」對於整起事件,她也不認為自己是受害者,「我反抗,然後我逃出來了,現在我很開心,而且也已經往前看了。」

庫柏接著表示,「大部分人認為強暴是一種暴力攻擊」,但卡蘿立刻接下去,「我認為大部分人覺得強暴很性感,他們會有一些幻想。」面對突如其來的驚人發言,庫柏頓時有些結巴,趕緊要節目進廣告稍作休息;「和你對話很有意思」,卡蘿在進廣告前又補了一句,還不斷看著庫柏頻頻點頭,讓庫柏相當尷尬。