穿深V薄紗「露半球」被趕下飛機！辣媽怒控：穿上毛衣也不給搭

▲辣媽搭易捷航空，穿太性感被趕下機。（圖／The Sun、達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國女子奧斯本（Harriet Osborne）日前搭乘易捷航空（EasyJet），沒想到卻被空服員指責，她的穿著太過暴露，不讓她登機，她感到無奈套上毛衣，但仍然被拒絕。她還控訴，空服員的態度讓人感到很恐怖，「覺得自己很廉價」。



奧斯本已經是兩個孩子的媽，但身材仍維持火辣，上月23日她穿著一件胸口開深V的黑色薄紗洋裝，雖然沒有穿內衣，但有貼胸貼防止走光，當時她正準備從西班牙馬拉加（Malaga）飛回英國，結果被空姐阻擋，不讓她走到自己位子上。她回憶當時情景，「空服員很可怕，對我說話的態度讓我感覺自己很廉價」。

她提到，一名空姐走向她，用全機都聽得到的音量說，不允許她穿那件薄紗上衣搭飛機，「她對我說，『不行不行，滾到旁邊去，你不能這樣搭飛機，要再加一件衣服』，還一直想拉我的手蓋住自己」，接著她就被趕下機。



為避免延誤行程，奧斯本下機後就拿出一件灰色毛衣套上，但是，當她換了衣服想要重新登機時，那名空服員卻對地勤人員說，「不行，她不能上我的飛機」。於是奧斯本就被趕下了飛機，「我當時嚇壞了，這完全是性別歧視吧」，也因為太害怕而哭了出來，回到航廈之後，她與西班牙警察解釋發生了什麼事，警方聽到她被趕出來的理由，也覺得很疑惑。

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奧斯本只好在親戚家多住一個周末，並且花了149磅（約台幣5977元）更改另一班飛機，她提到，平常在英國的時候不會隨便露出身體，但是因為去西班牙度假，比較放鬆，小露性感的穿著讓她感到很自在舒服。

英國《太陽報》報導，一名消息來源指出，當時有乘客抱怨看到奧斯本的奶頭。易捷航空則回應，確認有這起事件，「該乘客因破壞秩序而無法搭機，我們的工作人員禮貌地請求她多穿一件衣服，她也答應了，然而，接下來她對工作人員做出不禮貌行為，我們的員工都受過良好完整訓練，並且快速反應，我們不容許暴力或威脅性的行為」。