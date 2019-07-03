「她」嗆過川普！　歐盟2名接任「最重要職務」女性名單出爐

▲范德賴恩（Ursula Gertrud von der Leyen，左）；拉加德（Christine Lagarde，右）。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

歐盟各國領袖經過馬拉松會談後，於當地時間2日針對歐盟機構新領導人達成共識，原國際貨幣基金總裁拉加德將出任歐洲中央銀行總裁，原德國國防部長范德賴恩則將擔任歐盟執行委員會主席。

綜合外電報導，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示：「歐洲理事會（European Council）已就歐盟機構未來領導階層達成協議。」此次是歐盟首度同時由女性出任這個集團最重要的2項職務。

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▲范德賴恩（Ursula Gertrud von der Leyen）曾嚴詞要求川普重視大西洋兩岸關係。（圖／路透）

其中，引人注意的是「曾經嗆過川普的范德賴恩」。個性鮮明的范德賴恩（Ursula Gertrud von der Leyen）出生於比利時布魯塞爾，先後在比利時、英國和美國居住過，接受過大西洋兩岸的不同文化的刺激，英語和法語都相當流利。成為歐盟執行委員會女主席之前，她在歐洲政界就以首位德國女性國防部長知名；此外，她育有7名子女，當年梅克爾在記者會上宣布內閣名單時，曾介紹她，「認識她的人，都知道她一直對國際事務與社會政策很感興趣。」

2017年，范德賴恩在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，曾嚴詞敦促美國總統川普重視大西洋兩岸的關係，並提醒美國「進行雙邊協商時不能踩在夥伴的頭上」。對於她未來會如何處理歐美等國際議題，外界相當關注。

▲拉加德（Christine Lagarde）將擔任歐洲中央銀行總裁 。（圖／路透）

即將接任歐洲中央銀行總裁的拉加德，是知名反壟斷法和勞工法律師，同時也是G8國家第一位掌管經濟事務的女部長。另外，比利時自由派看守總理米歇爾（Charles Michel）將接替圖斯克的職務；西班牙代理外長波瑞爾（Josep Borrell）將擔任歐盟外交和安全政策高級代表。人事案仍需要歐洲議會批准。