今年最美的30款「奶茶色包包」推薦　不挑膚色、背起來仙氣滿滿

到了夏天，連包包也想跟著一起換上清爽的顏色，除了白色，有個更完美的選擇！不會過於突出、含蓄中帶點溫柔中性感覺的米色更讓人喜愛，有些人喜歡米色帶點復古、溫暖的調性，也有人喜歡米色的百搭，不管是哪種膚色都能良好地融合搭配，彷彿可以聞到陽光曬過的香氣、今年夏天這30款米色包推薦，讓日常穿搭多點明亮的暖意吧！



Balenciaga - Everyday Tote xxs

Everyday Logo系列的包款從相機包開始火紅，再推出的托特袋一樣吸引了許多時尚人士們爭相購入，而搭配上米色之後，讓甜美的女人味散發出，怕擔心無法駕馭潮包的女生們也能安心入手！





BURBERRY - Tote／TB 包

Burberry 2019秋冬Pre-Collection以Burberry的經典米色為主要色調，在形象照上可看到模特兒提著如信封外形的米色托特袋，上面印著BURBERRY的創立年代，簡單的設計卻令人印象深刻，而另一款迷你雙色調帆布及皮革TB包，使用雙色調帆布及光滑皮革包，質感硬挺立體，採用 Thomas Burberry 花押字鎖扣設計，可以肩揹、斜揹或當作手拿包使用。

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Bottega Veneta - The Pouch

The Pouch自推出後，成為Bottega Veneta賣到斷貨的人氣王，以結構式框架包裹著柔軟壓褶的皮革，營造出豐盈且圓弧的形狀，搭配上Bottega Veneta最為人知的編織皮革，不論手拿還是抱著都合適。

CELINE - Triomphe Bag／Tote Bag／C Bag／16 Bag

Triomphe Bag釦鎖源自1970年CELINE創始人Celine Vipiana最早研發的凱旋門雙C Triomphe鎖鍊標誌，換上了米色帆布，讓硬挺的包身多了些柔和線條，而印著CELINE的這款托特包獲得大量的討論，採用帆布財質，以皮革色調的手把裝飾，絕對適合夏天！而優美的線條加上優雅提把的16Bag與風格強烈的C字母鎖扣C Bag也跟著換上米色，更為優雅大方。

CHANEL - GABRIELLE de CHANEL

有著Chanel菱格紋和雙色的DNA，柔軟地配合肢體與行動，絕不妨礙，可調整的肩帶是雙金屬鍊的設計，結合皮革與金、銀金屬鍊，讓擁有它的人都能自由變換出喜歡的背法，雙色拼接更是GABRIELLE令人印象深刻的設計。

Chloe - Small Test Bag／Vick Tote／Belt Bag

Chloe 2019春夏推出的全新Chloe C包款系列，最大的特色是鑲嵌於包包外部雙層翻蓋正中央的搶眼「C」字經典金屬配件。結構挺立的設計，能以各種方式持用，包括手持、短肩背、長肩背或斜背，在陽剛與柔美間取得完美平衡，另外還有印著Chloe Logo的托特包，以漸層彩色呈現更為活潑俏皮。

COACH - Parker

PARKER 手袋實用百搭，結合都會優雅與街頭隨興，而且結構挺立、重量極輕。此手袋以精緻皮革製成，是 PARKER 系列新款單品，具有柔美、浪漫的頂部提把和優雅新外型。此單品採用具有蝴蝶裝飾的轉扣閉合設計，靈感來自對大自然與自由奔放的熱情。不管是手持還是斜背，造型都同樣搶眼。

Devalux - Cool Box Bohème／D to D Bag

比利時皇家御用品牌DELVAUX，在這個夏季特別推出適合度假出遊的Cool Box Bohème 限定包款。靈感來源自波西米亞風格，在品牌工匠的巧手下，以拉菲草、藤蔓一條條編織而成的Bohème系列，整體質感豐厚，卻小巧得宜，不僅手提包精彩，休閒感十足的D to D系列，同樣能感受到皮革和編織材質，共譜出的愜意氣息。

FENDI - Peekaboo X-LITE／Camera Case

Peekaboo的設計外型看起來端莊典雅，扣環打開，則會露出內層可愛俏皮的設計，也讓包包變得更加有趣，不關好釦頭也是一種時尚表現，而女生們幾乎人手一個的相機包，FENDI配上了FF Logo背袋更加時髦！米色的配色較為優雅，因此日常上班時也能配戴。





LOEWE - Hammock／Cushion Tote

像是吊床造型的Loewe Hammock包一推出就受到歡迎，擁有五種以上的背法，能夠自由玩出新的風格，春季也推出了療癒的米色系，讓女孩們都指定要這款，而從抱枕中發想的Cushion Tote配上清爽的米色帆布，夏天就決定把這款收入！





LV - Hina Pm／Lockme Cabas

Hina是二合一手袋：以中置鉤扣將側面縮起，購物袋款即時變成時髦的水桶袋。選用打孔通花小牛皮製造，質感輕巧舒適，最適合日常攜帶。小號配有一條可拆式肩帶供斜揹。輕盈、寬敞，這款Lockme Cabas為Lockme家族增添一款容易搭配的購物袋。沿襲本系列的設計風格，設有標誌性LV Twist轉鎖，既時尚，又牢固。

MARC JACOBS - Snapshot相機包

要說哪一款包讓年輕女生都瘋迷，這款MARC JACOBS人氣最夯的Snapshot相機包每出新色必造成搶購！上頭大大的金色經典Logo Double J展現奢華質感，可愛輕巧的設計也讓它成為了許多女星、名媛爭相收藏的IT Bag，米色款讓休閒感降低，提升了甜美度！





MIU MIU - Miu Crystal／編織水桶包

MIU MIU最最經典的Miu Crystal包，抓皺材質是一眼就能辨出的特色，新的米色加入金屬飾帶綴以水晶，以及可拆式納帕軟皮飾帶，讓包包的甜美與華麗度升級；MIU MIU編織水桶袋配備肩帶，使用拉菲草和小牛皮打造，底部飾以皮革拼縫細節，正適合夏天的清爽氣息。

Saint Laurent - Monogram All Over

受到90年代品牌archive典藏款式中的啟發 – 首次於2019夏季時裝秀上發表，Monogram-All-Over Saint Laurent以聖羅蘭經典Cassandra Monogram正反交錯壓印完整覆蓋，因此得名，秋季Monogram All Over系列則延續此系列推出全新包款設計，以聖羅蘭巴黎及摩洛哥博物館為靈感的舒服自然大地色調 – 米色與褐色Cassandra Monogram轉印於以呼應摩洛哥博物館建築外牆紋路充滿手感的防水帆布材質上，並以光滑細緻小牛皮革搭襯，將Monogram更加突出地展現。





VALENTINO - Vlogo Canvas Beach Bag

Valentino的V字標誌是品牌的象徵，這個具代表意義的符號從50多年前到今日，都不間斷地在敍述引人入勝的品牌故事，今年，V字標誌再次蛻變，立體的簡約清雅設計，滿載著Valentino的璀璨歷史，除了運用在VRing包上，最新也推出帆布托特包搶眼盡展休閒海灘氣息。

※編輯：Sandy | 來源：各品牌 |

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