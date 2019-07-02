廖曉喬下班趕回家「殺青菜」紓壓　到犇新店見識廚魔威力

▲顧奇明（左起）、梁經倫、廖曉喬、楊欣出席「DAIMON‧犇廚魔館」開幕。（圖／記者黃克翔攝）

記者林明瑋 / 台北報導

由醒吾少東顧奇明與太太楊欣經營的犇鐵板燒，在微風南山開了全新「DAIMON‧犇廚魔館」，並與香港米其林三星名廚梁經倫合作製造話題，開幕活動楊欣邀來廖曉喬站台，仍沈浸在新婚甜蜜的廖曉喬表示，每天晚上6點半就趕著回家煮飯：「還好我老公嘴不刁，而且『殺青菜』很紓壓。」

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▲廖曉喬笑言結婚後知道職業婦女的辛苦了。（圖／記者黃克翔攝）

「DAIMON‧犇廚魔館」是楊欣開的第5家餐廳，她大呼很累，希望明年此時能退休，她笑稱因為工作「嘴巴蠻厲害」，表示：「接觸多了，味覺變得刁鑽」，不過11歲的兒子因為偶爾跟著試菜，也練就出一嘴功力，她說：「他會說這個麵包味道不對、牛肉不夠熟，有時候我們試菜試太多會有盲點，真的能聽聽他的。」

▲顧奇明（左）與楊欣的新餐廳「DAIMON‧犇廚魔館」開幕。（圖／記者林明瑋攝）

新店開幕當然要找姊妹淘嚐鮮，廖曉喬是其一，新婚的她透露還不急著生小孩，楊欣大表贊同：「我也覺得應該先享受兩人世界。」廖曉喬的兩人世界顯然甜蜜蜜，她說：「我現在體會到職業婦女的辛苦，每天下班就趕緊回家煮飯。」她透露老公董子淳嘴巴不挑但懂得點菜，「前幾天他要我做在東京車站吃到的紫蘇飯糰，還好不難。」

被稱為廚魔的梁經倫（Alvin Leung）在7月2日、3日坐鎮「DAIMON‧犇廚魔館」，用他著名的狂野創意，融入台灣特色，開發出有台味的西餐，衝撞出全新的用餐體驗。

▲「廚魔」梁經倫在DAIMON‧犇廚魔館坐鎮兩天。（圖／記者黃克翔攝）

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