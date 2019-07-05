就是不想天天洗頭！夏日必備5瓶清爽好物　甩開扁塌與油臭味

不管晚上洗、早上洗，只要戴了安全帽、帽子就逃脫不了頭臭的惡夢， AVEDA資深設計師Meggy分享，夏天頭髮最容易出現扁塌、出油狀況，有這樣的問題可能來自使用不正確清潔產品、過度染燙、皮脂汗水孳生細菌，一不小心就讓頭皮健康失衡，變成動不動敏感出油的頭皮公主病。

那麼，夏天出油、容易飄異味的頭皮該怎麼保養？René Furterer產品暨技術教育總監 ‬Cameron ‬卡麥老師為我們解答。



1. 頭皮清潔很重要

「頭皮會產生異味，多數是因為頭皮長時間分泌過多油脂而沒有徹底清潔乾淨，導致油脂堆積在皮質下、毛囊中，加上髮絲的覆蓋而悶熱所產生的頭皮異味，這種狀況用一般洗髮精是無法清潔到毛囊裡以及皮質層底下的髒污及油脂，因此可以在頭皮清潔前，最好可多增加『頭皮前導』步驟，選用具有高滲透力的產品，打開頭皮肌膚通道，幫助深層淨化。」



2. 洗髮精要跟著換季

「頭皮容易出油的主要因素是沒有隨著天氣變化轉換清潔用品，頭皮猶如臉的肌膚，不管是清潔或保養，都需要跟著季節天氣的變化調整適合使用之產品。夏天建議選擇清爽型的洗髮用品，能使頭皮在清潔時比較沒有負擔。」



3. 多喝水

「多數頭皮油脂分泌旺盛，主要是因為頭皮肌膚缺乏水分，導致油水不平衡，而身體的自然機制是在水分不足的情況下，會產生大量的油脂來保護我們的皮膚所造成，因此建議除了清淡飲食之外，還必須補足身體所需要的水分，一天需飲用3000cc，分十次10個小時飲用，並攝取小分子的純水，盡量避免飲用過多含咖啡因的飲品，過多咖啡因的飲品具有利尿的功效，會過度將水分排出體外，容易造成皮膚再度缺水而出油。」

上述是以頭皮單純油脂分泌旺盛的狀況來看，但若是出現頭皮發炎，伴隨頭皮癢、頭皮屑、毛囊炎等狀況，當有這類的情況發生時，還是建議尋求皮膚科醫生的專業協助，才能精準治療頭皮狀況。



有哪些可以立即、解決頭皮出油的問題呢？

伊夫黎雪Yves Rocher辣木籽淨化髮醋150ml，NT$420

用醋洗髮原來是來自法國老奶奶智慧！源自於50年代因為法國的自來水偏硬，鈉、鈣含量高容易堵塞毛孔，造成頭髮乾澀、毛躁，因此許多婦女都會用醋來做頭皮護理，因此伊芙黎雪（Yves Rocher）將這古老秘方結合科技，選用奇蹟之樹之稱的辣木，作為淨化頭皮與髮絲、維持夏日秀髮清爽蓬鬆、還能除毛燥。

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Aveda頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml，NT$1,500

AVEDA 強調「頭皮、頭髮是需要分開保養」。專為頭皮設計「頭皮淨瑕潔膚凝膠」，富含冬青樹，萃取水楊酸及巴巴蘇籽油，有效且溫和地維持頭皮潔淨、減少異味。

RF荷那髮蕊NATURIA乾洗髮霧250ml，NT$1,380

乾洗髮也是拯救油頭的救星之一！專業造型師愛用RF荷那髮蕊「NATURIA乾洗髮霧」，天然玉米澱粉與高嶺土能快速吸附頭髮多餘油脂，加上有蘿勒、薄荷精油，幫助去除髮絲不良氣味、提供清新淡雅的草本香氣，隨時保持髮根髮絲清爽、蓬鬆。

歐萊德O’right茶樹抗菌頭皮噴霧50ml，NT$380

夏天很需要隨身攜帶「頭皮噴霧」！當頭髮出汗出油時，噴於頭皮兩側、頭頂部與後側髮根處，並以指腹稍加按摩，當中的茶樹精油與頭皮舒緩因子，可以舒緩緊繃頭皮，去除頭氣異味，瞬間清新又舒爽。

思波綺Tsubaki舒涼極淨乾洗髮露180ml，NT$260

乾洗髮大變身！凝膠狀的質地，接觸到頭皮會轉化成水感，當中「皮脂吸附成份」可吸附阻塞頭皮或毛孔的多餘皮脂，能讓髮絲瞬間蓬鬆、去油，涼涼的薄荷精華、綠茶精華可讓發熱的頭皮降溫，很適合辦公室、騎車女孩使用。

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：IG各品牌 |

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