全球唯一無紅綠燈國家　聖馬利諾交通治安好

▲聖馬利諾共和國（Repubblica di San Marino）是全球唯一沒有紅綠燈的國家。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

位於南歐的聖馬利諾共和國（Repubblica di San Marino）是全世界唯一沒有紅綠燈的國家，儘管如此卻沒有塞車的問題，發生車禍的機率也非常低，更是全球治安最好、最有錢的國家之一。該國憑著優良的居民素質及治安，每年能吸引至少200多萬名的觀光客前來朝聖。

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▲聖馬利諾共和國的國土面積狹小。（圖／路透）

聖馬利諾共和國是歐洲最古老的國家之一，位於義大利半島的亞平寧山脈東北側，是個「國中國」，為世界上第5小的國家，面積僅有61.2平方公里，比台北市的4分之1面積還要小。但儘管該國土地狹小，經濟卻呈現高度穩定，失業率也是全歐洲最低，為現今世界上最富裕的國家之一。此外，他還有一個特色是「車比人多」，當地居住約2萬多人口，卻有將近5萬輛的車，但在路上卻看不到任何一盞紅綠燈。

聖馬利諾共和國沒有紅綠燈的主要原因在於國土面積狹小，道路設計僅有環行道和單行道兩種，所以通常直直開到底就無法回頭，加上居民素質十分良好，心中皆謹記「小路讓大路、支線讓主線」的原則，因此車禍事件才沒有頻傳，反而大幅降到最低。

此外，聖馬利諾共和國讓人驚豔的不只是交通，還有世界上名列前茅的良好治安。在當地通常都是夜不閉戶，許多老闆更是直接將鑰匙掛在店門上就離開。就算當地沒有港口和機場，憑著優良的居民素質及治安，每年仍能吸引至少200多萬名的觀光客，畢竟當地的人民素質高，人車彼此和諧共處，不用紅綠燈大家也能保持交通順暢。