不只安倍！川普暗示「與習近平談香港」：他們在追求民主

▲川普暗示他曾跟習近平提到香港抗議問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

在中國國家主席習近平前往大阪參加G20峰會之前，北京官員曾經表示，不希望各國談論香港反對《逃犯條例》一事，誰料，習近平27日當晚抵達時，日本首相安倍晉三就提到「一國兩制對香港自由開放至關重要」。如今不只安倍，美國總統川普（Donald John Trump）也坦承與習近平談論到香港問題。

綜合外媒報導，川普1日接受採訪時指出，他在與習近平的會面中，「簡要的」討論了香港抗議遊行。

川普表示，他很少見到如此抗議遊行，令人非常難過，「他們追求民主，我認為大部份人希望有民主」，可惜有些政府不想要民主，沒有東西比民主更好，希望問題能夠得到解決。

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▲川普曾對香港反送中遊行表示讚賞。（圖／路透社）

事實上，川普曾經對香港百萬人民反送中遊行表示讚賞，上街示威「非常有效」，相信香港政府會讓步並解決送中爭議。然而「七一遊行」卻爆發衝突，甚至有人受傷，對此，美國國務院聲明呼籲香港各方避免暴力，「香港的成功建立於法治及尊重基本自由的基礎上」。

另外，美國駐香港領事館也發布警告，要美國民眾不要前往示威活動地區，同時「保持低調」。