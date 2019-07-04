南韓大創《玩具總動員》周邊燒翻天　冷飲杯、三眼怪透明傘全部台幣150元有找

編輯／JJ 圖／翻攝自南韓大創官網、IG@daisolife

近期《玩具總動員》又隨著第四集電影上映成為熱門話題，在南韓境內吹起了一股旋風，除了之前介紹過的《玩具總動員》快閃主題咖啡廳，最近南韓大創也推出不少玩具總動員的周邊商品！價格又都非常好入手，每每一上架就一掃而空，大家趕快找代購手刀買起來！

＃三眼怪小夜燈，約NT＄140

最萌的就是這款三眼怪形狀的小夜燈裝飾，放在房間中晚間把它點亮，整個房間都可愛了起來，還有另外兩個透明燈片的款式。

＃巴斯、胡迪玩偶、吊飾，約NT＄140、＄80

經典的玩偶系列價錢非常親民，大隻小隻通包是人之常情。

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＃杯子系列

這次有推出三種系列，馬克杯系列和附吸管的冷飲杯折合台幣都不到一百元！而且撞色搭配很可愛，保溫瓶系列容量480ML，採滿版設計，價錢也才台幣不到一百四十元。

＃雨傘

雨傘一直都是聯名商品很常出現的品項，也是大家最喜歡搶購的商品之一，這次摺疊傘推出了三款胡迪、熊抱哥與三眼怪，使用角色的代表色，短短小小的收納方便，讓人下雨天撐開傘就有好心情！約NT＄134。

透明長傘的部分更便宜！一隻不到台幣一百元。

＃多功能收納包

各式收納袋是大創的招牌，光是玩具總動員系列從以前到現在就推出過好幾款，大頭系列小的拉鍊款才30塊、束口袋款50塊左右，拿來放一些3C充電、衛生小物都很方便。

化妝包有超多選擇～全部都是兩千韓元，折合台幣50多塊，外出攜帶非常實用。

＃頸枕、眼罩

當然也少不了這類毛毛軟軟的療癒小物！像這樣一組販售的頸枕＋眼罩，是5000韓元（約NT＄134），換算下來很划算呢，有到南韓遊玩的話必須多塞幾個回家！

＃滑鼠手腕墊

還有這種專為上班族打造的手腕護墊，套在手腕上再使用滑鼠可以上手部舒服得多～約NT＄80左右。

＃便條貼

便條貼是生活中常會用到的文具小物，趁現在通通換上玩具總動員圖案的，上班忙碌看著都覺得被療癒了～全部都台幣30塊。

＃票卡夾、護照套

幫你的票卡夾、護照套換上新衣服，帶著胡迪、巴斯、三眼怪一起趴趴走～約NT＄50多元。

＃拖鞋

居家拖鞋部分共推出兩款，絨毛的材質穿起來很舒服，一雙不到一百元，家裡每個人都可以買一雙！

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