3歲童「身體狂抽搐、指甲全脫落」　醫誤判妥瑞症...父看電視找到真相

▲3歲男童在度假期間突然罹患扁桃腺炎。（圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

英國德文郡一名3歲男童和家人出遊度假時，在度假期間患上扁桃腺炎（Tonsillitis），導致出現「身體不斷抽搐、指甲全掉落」等症狀，整整一年不停地進出醫院，情況一直無法好轉。直到其父親看電視節目時，才驚覺發現兒子其實是被誤診。

據《太陽報》報導，33歲的尼爾．吉爾森（Neil Gilson）和妻子露西（Lucie）表示，之前帶孩子們去度假，未料兒子傑克（Jack）卻患上扁桃腺炎，「原本前一天還好好的，沒想到睡一覺醒來之後，傑克忽然出現嚴重抽搐、全身發熱，就連手和腳的指甲都異常脫落」，最後只好前往醫院就診。

醫師檢查後，判定傑克罹患的症狀為妥瑞症（Tourette Syndrome），傑克隨後也漸漸地出現焦慮症狀，社交、溝通、飲食方面都變得非常困難。然而，傑克這整整一年不停地進出醫院，情況卻都沒有改善。

就在吉爾森為傑克的未來感到擔憂時，有一天他無意間在電視上看到了介紹有關熊貓症候群（PANDAS）病症。他表示，「節目裡一位母親正在那裡談論她的兒子，而傑克的症狀和他非常相似，最後才發現，原來傑克一直以來都被誤診，他其實罹患的是『可治療的』合併鏈球菌感染的兒童自體免疫神經精神異常（PANDAS）。」

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▲吉爾森無意間在電視上看到了介紹有關熊貓症候群（PANDAS）病症，才發現兒子被誤診。（圖／翻攝自Twitter／@PANS／PANDAS UK）



吉爾森一家人趕緊聯繫了該節目上的主治醫生，也讓傑克能順利接受正確治療，目前已經康復。而尼爾為了提升民眾對於PANDAS這個疾病的認識，還於上（6）月22日舉辦了游泳24英哩（約38.6公里）的挑戰，為PANS／PANDAS英國慈善機構募款。