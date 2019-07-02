癡漢火車自慰75分鐘…尾隨女乘客到廁所　她錄影存證卻被罰更重

▲癡漢故意換位子到女子面前自慰，但女子錄影卻罰更高。（圖／翻攝自推特／Natacha Bras@Onlygold20）

記者林瑩真／綜合外電報導

法國一名女子日前搭乘火車發現，另一名男乘客竟然公然在火車上自慰，於是女子立刻拿手機錄影存證，然而，女子錄影舉止卻觸犯法國法律，恐怕比男子自慰的懲罰還要嚴重。

綜合外媒報導，布拉絲（Natacha Bras）指控，她在6月22日搭乘火車時，一名男子故意將位子換到她附近，並將手伸進褲子裡公然自慰，整個過程持續75分鐘，期間還一度跟著布拉絲去廁所。

直到火車開到普瓦捷（Poitiers），男子準備下車，布拉絲心想「這可能是我唯一的機會了」，因此錄影存證，準備之後向列車人員提出報告。

事實上，布拉絲原本就是一名支援性騷擾受害者的社運人士。她事後透露，原本她當下就要向列車人員報告，但沒有找到任何人，於是她只能先留下影片證據，公開於推特上後，再通報法國鐵路營運公司「SNCF」。

報導指出，SNCF獲報後已經開始處理此事，男子恐怕要面臨1年徒刑及15000歐元（約新台幣52.5萬元）的罰金。誰料，法國隱私法律保護人民，在未經同意下不可拍攝照片，因此布拉絲的影片證據恐怕犯法，要被處於1年徒刑及45000歐元（約新台幣157.5萬元）罰金，甚至比男子還嚴重。

「我可能被判更重的刑罰，大家覺得可以接受嗎？」布拉絲的影片推文獲得11萬次瀏覽，以及1000多則的留言及讚。