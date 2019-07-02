史上最輕薄、能折疊收進口袋！洛杉磯ROAV墨鏡，連ØZI都愛不釋手

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夏季除了要做好防曬措施以外，各式的遮陽工具也不能少，而太陽眼鏡就是一個很重要的單品，不過，有時候出門沒有帶包包，想要收納太陽眼鏡又不方便，這時功能性就很重要了，所以來自洛杉磯的ROAV EYEWEAR，絕對是最好的選擇之一，並且該品牌就連金曲獎最佳新人ØZI都愛不釋手！

▲ROAV EYEWEAR的眼鏡，就連ØZI都愛不釋手。（圖／翻攝自ROAV EYEWEAR FB）

來自洛杉磯的ROAV EYEWEAR，是由一群設計師、工程師以及眼鏡玩家共同經營與設計，而他們的設計理念便是以人們的使用習慣為出發點，借此開發出史上最薄的折疊眼鏡，其中，雖然該品牌使用的材質多為薄鋼，但卻有著驚人的耐用度，同時也加入關節使其方便折疊，如此一來，便能輕鬆收入口袋、小包裡，是一個完美結合時尚與機能的眼鏡品牌。

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▲使用薄鋼搭配無螺絲設計，才會有驚人的耐用度。（圖／翻攝自ROAV EYEWEAR）





▲加入關節方便折疊。（圖／翻攝自ROAV EYEWEAR）

▲可輕鬆放進口袋裡。（圖／翻攝自ROAV EYEWEAR）

由於亞洲的近視人口普遍高於歐美，所以ROAV EYEWEAR就看準這塊市場，進而開發出適合亞洲人臉孔的眼鏡系列，而饒舌歌手ØZI就是愛好者之一，他時常戴著該品牌的眼鏡出席各大活動，並且他夏季一定會隨身攜帶的小物，正是ROAV EYEWEAR的折疊太陽眼鏡哦！

當今其實還有許多品牌值得購買，像是經典品牌Ray-Ban（雷朋）、時尚品牌Gentle Monster、Tom Ford以及機能品牌Oakley等，所以各位在挑選太陽眼鏡時，還是要多找幾家比對一下，才能找出適合自己的款式。

▲由上至下，分別為Ray-Ban、Gentle Monster、Tom Ford以及Oakley。（圖／翻攝自IG@gentlemonster、@rayban、@tomford、@oakley）

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