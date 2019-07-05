日本貓咪茶巾包與手提袋！還原爬紗門、盯魚缸萌樣　讓你乖乖掏錢

▲日本推超萌貓咪茶巾包、手提袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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貓奴們注意！日本人氣雜貨品牌「FELISSIMO 貓部」又推出超萌超有趣的新品啦～不管是暗藏玄機的貓咪玻璃杯，還是超實用又逼真的貓咪束口袋，每一款絕對都能讓各位心甘情願交出錢包。

＃「盯著魚缸的貓咪玻璃杯」

此次推出的玻璃杯中暗藏玄機，將貓咪圖案印在杯中，周圍還有許多小魚，倒入水後，彷彿直接神還原貓咪盯著魚缸看的場景，不論是多麼瘦小的貓，只要一站到水缸後面，瞬間都會變得超巨大。

一次推出4款，各位貓奴們在使用這款玻璃杯喝水時可要小心了，一不小心很有可能就會嗆到，因為貓咪變大的樣子實在是太逗趣啦。

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▲「盯著魚缸的貓咪玻璃杯」官方售價為¥1,023（約NT$292）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃「貓咪圓滾滾茶巾包」

怎麼有隻貓坐在那盯著你！超可愛的「貓咪茶巾包」不僅是個束口收納袋，將裡面塞滿衣服後，就會變成一隻圓滾滾的小肥貓，看到那圓圓大眼，相信應該沒有任何一位貓奴可以抵擋吧。

▲被貓皇注視的感覺好幸福啊～（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

這圓圓的貓屁股讓貓奴看了手很癢，很想幫主子拍拍～這款「貓咪圓滾滾茶巾包」一共有4款造型，喜歡的朋友們可要趕緊手刀收集啊。

▲「貓咪圓滾滾茶巾包」官方售價為¥2,478 （約NT$708）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃「爬在紗門上的小貓手提包」

此次還有推出超有創意的手提包，在設計上不僅融入透視的元素，上面還設計了像是小貓爬在紗門的造型，看起來怪可愛，吸睛度超高，讓每個看到的路人都想問你去哪買的。

▲「爬在紗門上的小貓手提包」官方售價為¥3,340 （約NT$954）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

全部的商品都可以在官方網站上購買到喔！各位貓奴們還不趕快去把你的貓皇接回家。

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