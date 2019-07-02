伊朗濃縮鈾庫存突破核協議上限！　川普痛斥：他們在玩火

▲ 2015年核協議由7個國家共同簽署，包括伊朗、美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

伊朗1日證實，低濃縮鈾儲存量已超越2015年核協議所規定的300公斤上限，並態度強硬挑明下周起將違反其他協議。消息一出，美國總統川普警告，伊朗此舉是在「玩火」。

綜合紐約時報等外媒報導，美國2018年單方面退出2015年所簽訂的伊朗核協議，恢復對伊朗的經濟制裁，當時的伊朗為了終止經濟制裁，強調未來十年仍會遵守此合約，甚至維持更長時間。但時隔一年，伊朗態度大轉彎。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）周一親自證實，伊朗的低濃縮鈾存量已經突破300公斤，但同時宣稱這並沒有違反「聯合全面行動方案」（JCPOA，簡稱「伊朗核協議」），強調這是當局應對美國退出核協議所行使的權力。

此外，他也提到，根據先前發出的60天最後通牒期限，伊朗7日起會停止履行更多協議規定，包括產出高於濃度3.67%的濃縮鈾。儘管該行為無法給予伊朗足夠原料生產核武，但是有朝該方向發展的趨勢。

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▲ 德黑蘭當局5月8日曾宣布，不再遵守核協議對濃縮鈾和重水存量的限制。圖為伊朗外交部長查瑞夫。（圖／路透）

在消息傳出後，川普對伊朗的行為感到不滿，直呼「伊朗的舉動是在玩火。」美國國務院發聲明表示，伊朗此舉是在威脅區域和平，呼籲德黑蘭當局要遵守此協議。英國外相韓特（Jeremy Hunt）揚言，若伊朗違反核子協議，英國也將會退出這項協議。

事實上，川普上個月就曾說過，伊朗試圖製造炸彈的行為可能「迫使美國採取武力介入」。外界認為，伊朗這次的舉動並未到達生產核武的門檻，當局可能是為了在談判經濟制裁方面擁有更多籌碼，才祭出相關行動。

▼ 美國總統川普。（圖／路透）