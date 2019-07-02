電動滑板充電突燃燒「火勢吞掉臥房」　媽驚：可能毀了全家

▲有些人會利用電動滑板代步。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一名母親愛德華（Steph Edwards）去年幫兒子購入時下流行的電動滑板，價格約200英鎊（約台幣8000元），她自認是在有著良好評價的網站下單，過往使用幾次也沒有問題。然而，機器先前充電時卻突然發出「砰」的噪音，接著起火燃燒，火勢一度蔓延到兒子臥室的床與地板，所幸後來受到控制，無人傷亡。

《每日郵報》報導，愛德華育有4名孩子，去年聖誕節她選購一款電動滑板，送給10歲兒子喬許（Josh），她只記得是從一個可以信賴的網站下單，卻沒有印象確切的品牌名稱。沒想到，電動滑板6月24日充電時突然爆出火花，火勢蔓延兒子整個房間，床跟地板都遭殃，充滿著黑色粉塵。

愛德華回憶，當時她跟另一半以及18個月大的嬰兒待在客廳，女兒則在樓上，「幸運的是她沒有戴耳機，可以聽見（噪音）。我完全沒聽到。」12歲的女兒提里奧（Tirion）相當機敏，她發現有房間傳來砰砰聲，接著她進到弟弟臥房，看到床著火了，立刻下樓通知母親。

This is every parent's horror 由 Daily Mail 發佈於 2019年6月30日 星期日

此時，愛德華還沒注意到異狀，她沒聞到燒焦味，警報器也沒響，「我說別那麼愚蠢。我的伴侶克里斯（Chris）上樓，看到整張床起火。」男方試圖倒水在床上，火熄滅後又復燃，其他人則打給消防單位。

電動滑板的塑膠外殼經過燃燒後融化，不能繼續使用。愛德華表示，如果女兒沒聽到聲響，火勢可能會摧毀整個家，她希望其他人能多注意自己所購買的品牌，是否獲得安全標章或認證。

火災發生時，喬許並不在房間，他把電動滑板放在床邊充電，接著出門找朋友玩耍1小時。讓他錯愕的是，他原本預期可以拿著電動滑板跟好友一起玩，最後卻發生恐怖意外。

南威爾斯（South Wales）消防救援單位發言人表示，這起事件發生在6月24日晚間6時左右，出動人員後成功撲滅火勢。社區安全負責人則說明，電動滑板近年來越來越受歡迎，消費者還是要確保產品具有安全標章，並從信譽良好的商家購入。