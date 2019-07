電動滑板充電突燃燒「火勢吞掉臥房」　媽驚：可能毀了全家

▲有些人會利用電動滑板代步。(圖/示意圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國一名母親愛德華(Steph Edwards)去年幫兒子購入時下流行的電動滑板,價格約200英鎊(約台幣8000元),她自認是在有著良好評價的網站下單,過往使用幾次也沒有問題。然而,機器先前充電時卻突然發出「砰」的噪音,接著起火燃燒,火勢一度蔓延到兒子臥室的床與地板,所幸後來受到控制,無人傷亡。

《每日郵報》報導,愛德華育有4名孩子,去年聖誕節她選購一款電動滑板,送給10歲兒子喬許(Josh),她只記得是從一個可以信賴的網站下單,卻沒有印象確切的品牌名稱。沒想到,電動滑板6月24日充電時突然爆出火花,火勢蔓延兒子整個房間,床跟地板都遭殃,充滿著黑色粉塵。

愛德華回憶,當時她跟另一半以及18個月大的嬰兒待在客廳,女兒則在樓上,「幸運的是她沒有戴耳機,可以聽見(噪音)。我完全沒聽到。」12歲的女兒提里奧(Tirion)相當機敏,她發現有房間傳來砰砰聲,接著她進到弟弟臥房,看到床著火了,立刻下樓通知母親。

