2019最多韓星指定的5款髮型：睡不醒頭好整理、泰迪捲超少女

俗話說「三千煩惱絲」，就知道髮型對人類來說有多重要，而2019年已經過了一半，這半年來有幾款髮型總是被韓星瘋狂pick，出場率超高！如果不想錯過2019年度的流行髮型趨勢，就跟著一起看下去吧！

▲韓星最常點菜的髮型是這些。（圖／翻攝自IG@jung_eunhye__、@official_g_i_dle）

＃短髮



✓長瀏海＋耳下一公分



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▲帥氣的激短髮。（圖／翻攝自IG@lala__hair、beauty-navi）

今年初吹起一陣「男孩風短髮」，顧名思義就是美中帶帥的一款髮型，這款髮型主打的重點是露出脖子線條，以及「遮顴骨」的長瀏海！非常適合菱形臉女孩～不只可以用瀏海修飾顴骨，讓臉部看起來更減齡，隨性散落在耳鬢的髮絲更增加仙氣～

＃中長髮

✓睡不醒頭



▲很好整理的一款。（圖／翻攝自IG@jung_eunhye__、costimg.pw）

在所有2019髮型裡面，最大勢、最多女星愛剪的就是這一款！而睡不醒頭其實就是「及肩鮑伯髮」，只要將髮尾控制在肩膀附近、要長不長、要捲不捲的，都可以算是睡不醒頭的一種～這款髮型最大的好處就是亂掉也不怕！

✓八字瀏海＋鎖骨髮



▲八字瀏海在南韓超紅的～（圖／翻攝自IG@1eesumi、@yjxyj0）

還記得因為《太陽的後裔》而火起來的八字瀏海嗎～而搭配八字瀏海的命定公式就是「鎖骨髮」！比較特別的是鎖骨髮的髮尾是以內、外交替捲形成，所以即使不到髮廊，也可以輕鬆用電棒在家裡打造出這款髮型！

＃長髮

✓勾耳後黑長直



▲黑長直最能突顯氣勢！（圖／翻攝自www.krdnb.co.kr、인사이트、Twipu）

對！不要懷疑！這款髮型就是這麼簡單～看看IU、申惠善、李多熙等女星就知道，這款髮型正是今年2019下半年的王道啊！不只非常適合走霸氣風的女孩，對懶人癌患者來說也很實用～只要將瀏海梳到耳後壓平，接著用小黑夾固定，就可以塑造霸氣女總裁的形象，如果擔心這樣看起來太強勢，也可以在髮際線處留下一點點小碎髮，不只顯臉小，看起來更仙！

✓泰迪捲



▲泰迪捲超少女又可愛～（圖／翻攝自IG@official_g_i_dle、@taeyeon_ss）

就算沒聽過這款頭，相信你也一定看過！因為她一路從2018年底紅到現在～不只太妍、泫雅、雪莉等著名韓星都燙過，到了今年還是很多韓星髮型設計師的指定款！這款髮型比較需要注意的地方是，燙完後吹捲的技巧～記得一定要抹上護髮油，並把髮尾「完全吹乾」，不然隔天起床會像稻草一樣粗啊～

文／美人圈

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