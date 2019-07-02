G20插話、川習會談判、踏入北韓！川普帶伊凡卡學外交挨批：損害美國信譽

▲川普帶著伊凡卡出席外交場合，外界認為此舉不妥。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）日前接連參加G20大阪峰會、川習會及川金會，但全程都帶上女兒伊凡卡（Ivana Marie Trump）卻引發爭議。外界認為，伊凡卡資歷不足又缺乏外交訓練。

綜合外媒報導，G20峰會期間，當法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相梅伊（Theresa Mary May）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對話時，伊凡卡突然開口插話，眾人雖保持禮貌客氣回應，但臉上表情已明顯不耐。

此外，川普還帶著伊凡卡坐上川習會談判桌；伊凡卡一度趁著川普及北韓領導人金正恩會面期間，踏足北韓領土，並稱此「超現實」；隨後，川普又讓伊凡卡一同探訪駐南韓美軍，並一同上台。

川普讓伊凡卡屢屢出席外交重要場合，引來外界批判，伊凡卡欠缺外交資歷恐怕會損害美國信譽。前美國國安事務特助普萊斯（Ned Price）就說，川普讓親友團當軍師是一回事，讓女兒「在各國領袖前代表美國」又是另一回事，此舉對川普、伊凡卡的形象都是大打折扣，同時也對美國不利。