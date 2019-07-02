意圖使人寫錯字？日本「富士山橡皮擦」擦一擦才會出現　寫作業變超有趣

▲誘使人寫錯字？日本推「富士山橡皮擦」。（圖／翻攝自plus.co.jp）

編輯／Ping 圖／翻攝自plus.co.jp

創意十足的日本人，每次的創造與設計都能讓人驚艷，像是這次日本文具公司普樂士「PLUS」就推出一款橡皮擦，在IG上引起網友們熱烈討論，因為在使用這款橡皮擦後，居然能看到日本人的聖山－富士山！手作控們走過路過千萬不能錯過。

請繼續往下閱讀...

▲限量款「富士山橡皮擦」每款售價為¥200（不含稅／NT$57），2019年7月10日正式販售。（圖／翻攝自plus.co.jp）

這款由日本PLUS推出的「富士山橡皮擦」，一共有紅、藍兩款，在外包裝上有5種富有濃厚日式風格的設計，每一款都美的讓人想收藏，不過光是收藏還不足以看到這款橡皮擦的特別之處。

在使用這款「富士山橡皮擦」時，要記得左右平衡擦拭，隨著使用的次數越多，漸漸的就能看到日本人的聖山－富士山喔！而且山頭就像被白雪覆蓋，讓平時無趣的書寫變得更有趣，不管是自用還是送人都非常有意義。

▲有了這款「富士山橡皮擦」後，寫錯字的次數應該會飆升吧～（圖／翻攝自plus.co.jp）

在 Instagram 查看這則貼文 ＋PLUS（プラスショールーム）（@plusplus.shop）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 1 日 下午 8:06 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App