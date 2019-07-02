美特務大抓北韓記者屁屁　竟是為卡位大打暗號「US POOL」

國際中心／綜合報導

川金三會在6月30日閃電登場，雙方閉門會談53分鐘。雖然場內和樂融融，但場外美國、南韓、北韓三方的記者與隨扈卡位戰相當激烈，人人都想捕捉「經典歷史時刻」，也因此出現許多大亂鬥場面，連北韓外交部長李勇浩都看傻。

據南韓媒體《VIDEOMUG》拍攝的影片中可見，當川普、文在寅、金正恩三人一同現身時，三國隨扈們紛紛以矯健身手跑近前，想卡到最佳位置保護自身領導人，過程推擠衝突不斷，宛如小型攻防戰，而外圍則擠著想拍攝到畫面的記者群。

▲記者們為搶拍川金三會，使出渾身解數卡位。（圖／朝中社）



與隨扈們相比，記者間的比拚也相當激烈，為求拍攝到完美畫面，全都擠成一團，高舉相機或小跑進前，盡可能將領袖的鏡頭補足，北韓記者團更與美國記者爆發口角，雙方臉色都不好看。美國記者團則互相打暗號「US POOL」，直衝入建築物中搶拍，一度在門口槓上北韓隨扈，衝鋒陷陣的模樣讓北韓外交部長李勇浩也傻眼。

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▲川普與金正恩相談甚歡。（圖／朝中社）



影片中，有北韓記者自備梯子站上搶拍，被美國隨扈拍屁股制止後，若無其事繼續拍攝，又被拍了兩下大腿仍不聽勸，因此被對方直接從梯上半托半抱，下來後只好摸摸鼻子，帶著攝影機和梯子走到一旁。

雖然隨扈與記者們經歷火爆場面，但川金三會的結果讓川普和金正恩都相當滿意，雙方不僅一起跨越南北韓邊境，更在南韓「自由之家」與南韓總統文在寅閉門會談了53分鐘，結束後現身一同表示已達成多項共識，未來數周更可能重啟美朝核子談判。

