DIOR高訂黑裝與神祕空間吸睛　劉嘉玲美照拍不停

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▲劉嘉玲受邀賞DIOR大秀，在秀場頻頻拍美照留念。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

Dior 2019秋冬高級訂製服秀，於巴黎時間1日晚間在品牌發源地蒙田大道 30 號宅邸登場，由女性主義藝術家 Penny Slinger 設計風、火、水、土等煉金元素的女精靈裝飾黑白空間，充滿神秘感，讓受邀看秀的劉嘉玲美照拍不停。

▲蓋兒加朵穿DIOR早春度假系列禮服亮相。（圖／品牌提供，以下同）

耗時3周布置的秀場讓《神力女超人》女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）、印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）等嘉賓印象深刻外，DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri的設計，再次讓人體會文化與服裝間的深刻連結，從模特兒穿的「Are Clothes Modern？」（服裝是否仍然時宜）裝開場，點出她的設計主題—回應建築師Bernard Rudofsky對於服裝功能性的提問。

▲DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri（右起）與印度女星琵豔卡喬普拉、美國「強納斯兄弟」尼克強納斯合影。

Maria Grazia Chiuri認為服裝與人體是密不可分的藝術品，款款獨一無二，且富有個性。成長於義大利Puglia的Maria，深受地中海文化影響，恰好與Dior先生喜愛希臘女神雕像的興趣相呼應，於是出現沒有鮮明結構的剪裁，而是藉由女性身型賦予禮服輪廓，巧妙呼應建築師Bernard Rudofsky所稱「現代女性毋須畫布，她自身的姿態足矣」。

▲黑白空間的秀場流露神祕氣息（上），模特兒穿「Are Clothes Modern？」裝開場點出設計主題。

黑色貫穿DIOR秋冬高級訂製服系列，Dior先生曾表示可以整整寫一本書描繪關於黑色的一切，在Maria Grazia Chiuri操刀下，黑色也有不同風格的表現，可以是浪漫的透紗禮服、俐落的Bar Jacket、斜肩的俏麗洋裝，黑色是經典，不曾單調。

▲DIOR 2019秋冬高級訂製服系列。