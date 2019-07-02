老婆和男人合照＝出軌　巴國男「名譽殺人」射殺妻小奪9命再焚屍

▲ 巴基斯坦每年仍有近千起譽殺人案件。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦日前發生一起殘忍的兇殺案，一名男子發現妻子與其他男人的合照，斷定她與他人有染，一氣之下開槍射殺妻子，更以「名譽殺人」（honour killing）的名義殺死他們的子女及妻子的6名家人，一口氣奪走9條性命後放火焚燒他們的屍體。

《路透社》1日報導，旁遮普省木爾坦地區警察梅穆德（Imran Mehmood）說明，阿吉馬爾（Muhammad Ajmal）的犯案動機是為報復疑似出軌的妻子琪蘭（Kiran）。阿吉馬爾本在沙烏地阿拉伯從事裁縫工作， 25天前就為謀殺而回到巴基斯坦，目前已經承認犯案。

除了妻子以外，阿吉馬爾還殺死他們的2個孩子、妻子的3名姊妹及她們的2個孩子和妻子的母親。梅穆德指出，「這顯然是一起名譽殺人。他看到妻子和另一個男人的照片，認為她有外遇，對自己的行為並無悔意。」阿吉馬爾和他的父親都被拘留並被控謀殺；他的兄弟據信也犯案，警方目前仍在追捕。

琪蘭的哥哥拉札（Ali Raza）向《路透社》表示，阿吉馬爾和琪蘭的婚姻有問題，琪蘭因此搬回巴基斯坦，和家人同住。拉札悲痛的表示，「我只剩下我的父親。全家人都走了。」

人權組織指出，巴基斯坦每年有數百名婦女和女孩被家人殺害，原因包括私奔、與男性過於親近或違反對女性的保守價值觀，使家人的名譽受到損害。過去若發生類似案件，兇手只要得到死者家屬的原諒就可以逍遙法外，直到該國2016年修法嚴禁名譽殺人，才終於堵住這個法律漏洞。

巴基斯坦人口最多的旁遮普省警方最近表示，自新法上路以後，此類事件數量有所下降。但人權組織估計，每年仍有近1000起案件發生，在旁遮普省尤其猖獗。