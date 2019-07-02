影／鱷魚啃咬2歲女畫面曝光！悲痛父急跳鱷魚池　搶回慘死女兒頭顱

實習記者陳妙津／綜合報導

柬埔寨暹粒市（Siem Reap）昨（1）日驚傳一起2歲女童跌入鱷魚池慘死的事件，由於母親忙著照顧剛出生的寶寶，直到父親返家後才發現女兒已被撕咬到只剩頭顱，心痛的父親連忙在未穿防具的情況下，冒險跳入鱷魚池中搶回孩子僅存屍骨，這段畫面今日也在網路上曝光。

據《每日郵報》報導，柬埔寨當地警方表示，6月30日時，媽媽因為忙著照顧新生兒，沒留意到蘇碧的去向，直到父親早上10點多返家後，才發現女兒不見，開始找尋，卻在自家後方養殖的鱷魚池中，見到女兒鮮血淋漓的殘屍。

蘇碧父親眼見女兒僅剩的屍骨被鱷魚群不斷撕咬，於是拿著竹叉試圖退鱷，並冒險跳入鱷魚池內，經歷整整10多分鐘後，才將女兒的頭顱從鱷魚嘴裡取回。該段驚險畫面今日也在網路上曝光，從影片可見父親當時並未穿著任何防具，即跳下鱷魚池。取出屍骸後，母親則緊抱孩子屍骨，懊悔痛哭，令人不忍卒睹。

▼父親冒險闖鱷魚群，取回慘死女兒頭顱。（圖／達志影像 / AP / VIRAL PRESS）

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警方推測，蘇碧可能獨自跑到鱷魚池外的溝渠玩耍，卻不慎從圍牆上墜入池中，雖然鱷魚池的圍牆上有加裝鐵欄杆，但縫隙對孩子來說仍可輕易通過，研判是因此才導致意外發生。不過也有傳言指出，母親把蘇碧帶到水邊，隨後蘇碧失足滾落池中。



而蘇碧的母親看到女兒的遺骨後痛哭失聲，懊悔地抱著女兒頭骨，傷心欲絕，畫面令人鼻酸痛哭失聲。

▲母親抱著女兒頭顱，哭得撕心裂肺。（圖／翻攝自freshnewsasia.com）



柬埔寨有相當多自營鱷魚養殖場，尤以暹粒為最。據《中國報》報導，事發後，父親已悲痛決定將園中60條鱷魚賣出，包括30條公鱷及30條母鱷。

▲女童父親決定將惹禍的鱷魚群全數轉賣。（圖／翻攝自freshnewsasia.com）

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