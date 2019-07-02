抱10月大男嬰入水「意圖淹死」失敗　狠母10年後親手殺死12歲親兒

▲ 雪莉親手殺害兒子。（圖／Tulare County Sheriff`s Department）

國際中心／綜合報導

美國加州日前發生一起殘忍的兇殺案，一名母親因涉嫌謀殺年僅12歲的親生兒子及嚴重傷害其次子被捕。女子落網後警方更發現，她早在10多年前就曾試圖淹死當時還是嬰兒的兒子。

圖萊里縣治安官辦公室指出，警方接獲一通報案電話指出，45歲的雪莉（Sherri Renee Telnas）6月29日帶著孩子到他們位在波特維爾的家中附近一塊田地時「行為異常」。

警方到場後驚見2名男童躺在溝渠中一動也不動，其中一名12歲男孩送醫後被宣告死亡，而他7歲的弟弟則在山谷兒童醫院（Valley Children’s Hospital）接受治療，狀況危急。雪莉當場被捕，被控謀殺及謀殺未遂。

事實上，根據《米蘇拉報》（Missoula），2009年雪莉的大兒子才10個月大時，她就曾因在蒙大拿州試圖淹死兒子而被定罪，並被判處20年徒刑，由衛生及公共服務部監管。

報導指出，檢察官表示，雪莉帶著孩子沉入河中時「處於精神疾病的痛苦之中」。她最終將孩子送醫並坦承，「我試圖淹死我的孩子」，承認2項指控後被要求接受心理治療。案發後，她的大兒子由父親雅各（Jacob Telnas）照顧，目前還不清楚他和弟弟為何會和雪莉一同出現在加州。

圖萊里縣治安官辦公室發言人里奇（Ashley Ritchie）表示，「我們知道蒙大拿州的這起事件，正與多家機構合作，以確認細節」，但並未透露12歲男孩的驗屍結果。