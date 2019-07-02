拘留所超擠！川普簽署46億美元移民援助法案　揚言繼續掃蕩

▲ 川普對新簽署的援助法案感到滿意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署一項46億美元（約新台幣1426億元）的援助計劃，幫助聯邦政府應對美國與墨西哥邊境中美洲移民激增的問題。但許多民主黨議員仍希望爭取更多補助，為待在拘留所的移民提供更有力的保護、簡化議員前往臨時訪問的程序。

《美國之音》於當地時間1日報導，來自宏都拉斯及薩爾瓦多等中美洲國家的移民拘留設施大多過於擁擠、條件不佳，為改善他們的生活環境，川普在白宮橢圓形辦公室簽署這項法案，副總統潘斯（Mike Pence）及衛生與公共服務部長阿澤（Alex Azar）站在他的兩側。川普指出，「這是對一個重大問題的人道解決方案，而此問題始於我們糟糕的移民法。」

此前，白宮曾威脅要否決該法案，稱其將阻礙當局的邊境安全工作。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）被迫接受共和黨佔多數的參議院所提出的方案，令她黨團中的自由派人士感到沮喪。

據悉，該法案允許每月收容數萬名難民，並制定方針以指導政府該如何處理這些難民。川普對這項法案表示滿意，同時明確表達對國內非法移民狀況的不滿。他提到，將繼續進行全美移民掃蕩計畫，驅逐非法居住在美國的人們，且包括家庭在內。