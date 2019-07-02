美國慶大閱兵！出動M1艾布蘭戰車與薛曼戰車　川普：超驕傲！

▲薛曼戰車（Sherman tanks）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普1日表示，今年國慶日的閱兵儀式上，將會出動美軍的坦克與戰機，另外他也將在華府林肯紀念堂階前發表演說。川普在2017年參加法國的巴士底閱兵遊行後，就希望能在華府舉辦閱兵，先前曾預定在退伍軍人節舉辦，不過卻因預算問題喊停，如今確定要在4日的國慶日上進行閱兵，川普表示，「我們擁有許多令人難以置信的裝備，並為此感到非常自豪。」

川普指出，這次的閱兵儀式包含現代M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）以及二次大戰時代的薛曼戰車（Sherman tanks）都會參與展示，「對於坦克要非常謹慎，因為有些路面沒辦法承載重型裝備，我們必須把它們部屬在特別的區域。」川普表示，現在美軍擁有非常多新型的軍事裝備，「我上任後阻止這些優秀的坦克工廠關閉，他們真的是最棒的，美國擁有全世界最棒的坦克。」

此外川普當天也會在華府林肯紀念堂階前發表演說，他表示，「這是一個不分黨派的節日，屆時會有全世界最好的戰機飛越典禮上空，來歡慶這個為大的建國紀念日。」

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▲M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）。（圖／達志影像／美聯社）



閱兵儀式原定要在2018年的退伍軍人節舉行，不過因粗估需花費高達9000萬美元（約台幣28億元），超出預算近2倍，引此延至2019年的國慶日舉辦。官方並未透露閱兵典禮總花費為多少，不過屆時將有2家廠商贊助國慶煙火，價格約為70萬美元（約台幣2170萬元）。