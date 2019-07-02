怕政府殺雞儆猴！香港七一遊行：手機App發起「無領導」示威

▲香港今年的「七一遊行」主題是反送中。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

由香港民間人權陣線發起的「七一遊行」，今年主題確立為要求撤回修訂《逃犯條例》、特首林鄭月娥下台、徹查警方暴力鎮壓、停止檢控示威者等。但為了避免抗議領袖被政府逮捕，抗議者利用手機通訊軟體發起一場「沒領導」的示威活動，也成功吸引外媒注意報導。

《英國廣播公司》（BBC）分析香港這場完全沒有領導者的「七一遊行」，內容提到，香港的抗議者使用通訊軟體或論壇群組來管理抗議事務的一切內容，包括通知彼此第一手資訊、投票決定下一步行動。

一名志願管理者透露，某些群組有多達7萬的活躍用戶，占了香港總人口1%，他們更便於提供與抗議活動的有關的最新消息；也有人成為警察的監視者，告訴抗議前線警方動向；以及有律師、急救人員、醫護人員組成的小團體，提供抗議前線各種需求。

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▲香港抗議群眾以手機軟體投票決定事務，避免有領袖被政府逮捕。（圖／路透社）

報導指出，用通訊軟體提供抗議活動更快、更方便的傳遞信息，並可讓所有參與者即時投票決定下一步行動，例如6月21日晚間，就有4000名抗議者投票決定「晚上回家or持續在香港警察總統外抗議」，當時有39%人贊成待在警察總部。

報導分析，若是參加一場明顯有組織的抗議，恐怕會面臨幾項潛在指控，會被政府以各種名義逮捕，因此抗議群眾學會隱藏自己，使用多個網路帳戶、只使用現金、使用舊手機搭配新Sim卡，「科技讓這場抗議運動失去了領袖」。

這些抗議者認為，通過集體投票、隱藏身分，可以保護個人免於政府指控，「政府不會逮捕這場運動的每一個參與者，這樣做是不可行的。」不過他們也必須承認，政府執法部門會找尋有影響力的領袖來殺雞儆猴，警告其他抗議者，接下來恐怕會尋求其他途徑來阻止他們。

對此，香港浸會大學（Hong Kong Baptist University）教授鄭汝德（Edmund Cheng）表示，抗議群眾會以如此方式對抗政府，更深層的原因是「人們對政府的不信任」。

▲一名教授認為，抗議群眾的行為深層原因代表了對政府的不信任。（圖／路透社）