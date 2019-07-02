屍體從天而降！偷渡客「撐過9hr缺氧寒冷」仍慘死　目擊者：頭朝下、花園都是血

▲男子疑似搭乘肯亞航空飛往英國偷渡，卻不幸墜地死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國倫敦南部克拉彭南（Clapham）1日發生一件恐怖意外，一名身分不明的男子屍體從天而降。目擊者指出，聽到巨響後前往查看，發現男子面朝下墜地，現場到處都是血，嚇得所有人立刻報警。

綜合外媒報導，男子突然從天而降，掉落在一戶人家的花園內，花園的牆上到處都是血，疑似當場死亡。花園屋主透露，他們一開始聽到一聲巨響，以為是有人在建東西，結果前往查看，就發現一具屍體躺在草坪中央。

倫敦警方指出，男子疑似是一名偷渡客，搭上從肯亞飛往英國、航行9小時的班機上，不料，在班機準備降落前，男子卻墜地身亡。事後，警方確認，在起落架艙內發現一個裝有水及食物的袋子，但男子身分以及確切死因還要調查。

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▲男子掉落在其中一戶人家的花園中。（圖／翻攝自Google Map）

一名目擊者補充，最初以為是一名流浪漢在花園裡睡覺，但仔細一看「他的頭看起來不太好」，這才意識到他是面朝下墜地。另一名鄰居則表示，他剛剛就在一公尺外曬太陽，而他的孩子15分鐘前就在花園裡，如果男子再晚一點墜落，他就會掉在有數百人的公共場所。

不過，這不是第一起躲在班機起落架艙偷渡，最後墜地死亡的案件。2012年9月，一名約30歲的偷渡客躲在從安哥拉（Angola）飛往倫敦的班機，疑似起飛不久就被伸縮起落架壓碎，又或是因為高空的極度寒冷死亡。

專家指出，想要躲在起落架艙偷渡其實相當困難，因為班機的理想高度基本上會極度缺氧又寒冷，大約有4分之3的人無法存活。對此，肯亞航空表示是一起「不幸的死亡事件」，會與肯亞、英國政府配合調查此事。