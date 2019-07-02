破10年降雨紀錄！印度圍牆遭豪雨沖垮釀15死…鐵軌全淹沒　孟買宣布停班課

▲印度孟買降雨量創下10年紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印度孟買與因連日豪雨導致一處圍牆倒塌，造成13人死亡、4人重傷，當地警方表示，還有3到5人被困在殘骸底下，正在全力搶救中，另外在近郊的塔納市（Thane）也因大雨沖刷，讓學校外牆倒塌，壓垮周圍2間房屋，造成包含一名3歲男童在內共3人死亡。孟買市府官員表示，從6月30日晚間開始，當地已降下540毫米的雨量，打破10年來的紀錄，也讓各地災情不斷。

每年6月中至8月中為印度雨季，從6月30日晚間開始的豪雨更讓降雨量創下紀錄。當地時間2日凌晨2點，孟買東部的馬拉德地區（Malad）在一處圍牆因不堪雨水沖刷而倒塌，造成13人死亡、4人重傷，國家救難隊立刻抵達現場，搜救犬也正全面搜索可能還壓在牆底下的受困者。另外在近郊的塔納市也發生校園外牆倒塌的意外，直接壓垮旁邊兩座房屋，造成包含一名3歲男童在內共3人死亡，警方與當地居民也合力拉出其他4名受困者。

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▲警方立出警告防止居民進入危險地區。（圖／達志影像／美聯社）



豪雨除了讓圍牆倒塌以外，也造成大量的淹水災情，火車鐵軌全被淹沒，導致多班列車被迫取消，中央鐵路局也在推特宣布，3列受困在郊區鐵路上的乘客，已經全面疏散，2日凌晨更有一架飛機在孟買降落時不慎衝出跑道，所幸未造成人員傷亡。印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）政府宣布，孟買全城停止上班上課，以防後續災情發生。

孟買官員表示，自6月30日晚間開始，該地區共降下540毫米的雨量，創下10年來紀錄，「6月的平均降雨量為515毫米，這兩天之內就快超過540毫米。」氣象部門也表示，未來3天孟買與近郊地區仍須嚴防豪大雨，居民必須做好淹水的準備。

▼許多火車班次已經取消。（圖／達志影像／美聯社）

