轉移戰場！不滿補貼空中巴士　美國擬向歐盟加徵40億報復性關稅

▲美國準備向歐盟課徵報復性關稅。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國才剛暫緩與中國的貿易爭端，結果立刻轉頭對歐盟開刀，揚言會對歐盟價值40億美元（約新台幣1240億元）的商品加徵關稅。美國貿易代表署（USTR）今年4月才公布價值210億美元的商品課稅清單，1日又再公布一份補充清單，聲明中也明確指出，加徵關稅的原因就是「歐盟長期補貼民用飛機」。

歐美兩方對於波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）的補貼問題，已在世界貿易組織（WTO）爭吵多年，幾次揚言要向對方採取報復性關稅。4月美國決定針對歐盟的鋼鋁產品課徵關稅。川普更強調，要對其他歐盟商品加徵關稅，包括直升機、零件、乳製品及葡萄酒等，價值約210億美元。歐盟也不甘示弱，回敬一份價值200億歐元的清單，商品包括遊戲機、健身器材、賭桌、煙草、伏特加、柳橙汁、巧克力、番茄醬和冷凍龍蝦等。

美國貿易代表署在最新的聲明中指出，歐盟對空中巴士的補貼，每年造成美國大約110億美元的損失，而最新的補充清單包含帕瑪森乾酪、威士忌、香腸、火腿、櫻桃、義大利麵和橄欖等商品。不過，一切都必須等WTO的裁決出爐，才能決定美國能採取多少反制措施，貿易代表署也同意最後名單會依WTO的裁決做調整。

歐盟資深官員向《彭博》表示，一旦WTO的裁決出爐，美國確定採取報復行動的話，歐美雙方的關係會更加緊張。美國蒸餾酒理事會」（Distilled Spirits Council of the United States）也立刻發布聲明反對，「由於其他行業的貿易爭端，讓部分關鍵貿易夥伴對某些美國蒸餾酒徵收報復性關稅，從農民、供應商到零售商，這些企業都已經受到了負面影響。」