反送中示威闖立法會　川普評「看了很傷心」：港人是在追求民主

▲香港示威者闖入立法會。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

反對「送中條例」修訂的香港人1日發起大遊行，部分示威者更在晚間闖入立法會內，佔領議會廳，並進行塗鴉破壞，引發衝突。美國總統川普被問及此事的看法時表示，他認為香港人只是在「追求民主」，因為「沒有比民主更好的事了」。

法新社報導，川普在白宮時向記者表示，「我想他們是在追求民主，我認為大部分的人民都想要民主，但不幸的是，有些政府並不想要」、「這就是整件事（反送中示威）想要的，一切都是有關民主，沒有比民主更好的事情了」。稍早前，川普也表示，發生在香港的事情「讓人很傷心」。

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▲川普認為，港人在追求民主。（圖／路透）

香港示威者佔領立法會之後，美國國務院一名發言人指出，希望雙方都可以避免暴力行為，「香港的成功是建立在其法治與尊重基本自由之上，包含言論以及和平集會的自由」。美國先前也曾呼籲，香港的反送中人士們應該要團結一致。

民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在推特上聲援香港，她提到，「好幾個星期以來，香港為抗議應受譴責的引渡條例而站出來，此舉激勵了全世界，不論是G20峰會，或者是整個世界，都不應該忽視他們的勇氣，尤其在中國宣稱的『一國兩制』屆滿22年的今天」。