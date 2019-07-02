入住「9屍命案套房」...租金超省！他大讚：安靜又沒靈異現象

▲2年前發生9屍命案的公寓。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本神奈川座間市在2017年發生震驚全日本的9屍命案，主嫌白石隆浩在網路上引誘陌生女子到租來的公寓內，分屍殺害。過了近兩年，如今這間「凶宅」已經出租，新房客指出，由於房租便宜，住起來又安靜，才會選擇住在這裡。



綜合日媒報導，如今住在這間房的是41歲的男子安川正志（安川マサシ），他提到，會選擇住在這裡最大的原因就是租金超低，加上公共管理費，一個月也才11000日圓（約台幣3184元），加上禮金、押金等費用，入住的初期費用只要約6萬日圓（約1.7萬元新台幣），「這麼便宜的公寓還是第一次看到」。而發生命案之前，這裡的租金是22000日圓。



這間套房為在寧靜的住宅區，附近有公園，是樓中樓格局，備有廁所、浴室和小廚房，夾層空間距離地面約2公尺，有梯子可以爬到夾層，據悉，當時白石引誘女網友到家中，再加以殺害分屍，且為了不「占空間」，只留下人頭與人骨。

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▲嫌犯白石隆浩。（圖／合成圖／CFP）

新房客安川提到，當時白石被逮捕的時候，他正在美國加州工作，直到最近才知道這個命案，歸國之後，離開了與朋友一起合租的房子，找到這間205號房。現今套房內的門和牆壁有青色痕跡，估計是警方為了蒐證進行科學鑑識，用了化學藥劑所留下的，而房內的壁紙也沒有更換，一直保留到現在。

安川表示，旁邊的冰箱也從來沒有換過，不過入住時打開來看後發現，裡面有許多發霉與髒汙，所以他自己也沒有用過。

由於有9條性命都無辜死於這間屋內，不免讓人聯想到靈異現象，但安川提到，「目前還沒有發生過靈異現象，先前只有注意到廚房的燈會在開關關掉的狀況下，一閃一閃的，但後來檢查後發現只不過是漏電而已」。

不過，要住在這樣的房子裡面，想必需要十足的心理準備，安川表示，一開始的確有朋友勸他不要住，「但我沒有特別理會他，因為對我來說，房租便宜、沒有噪音吵雜，才是最重要的，現在這個地方安靜又舒適，覺得很滿意」。

2017年8月到10月間，白石先是在推特上搜尋有自殺傾向的女性，引誘這些人到家中，灌下安眠藥和酒之後，用繩子加以殺害，他在先前就買了鋸子準備分屍，並搜尋分屍方法。白石也坦承，與被害者們交流之後，「沒有一個人真正想死」，但是仍被他殘忍殺害，生前更遭到性侵，其中唯一的男性受害者為第1名女性受害者的男友。

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