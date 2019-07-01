傳川普放棄「北韓無核化」　美媒爆：改談「核凍結」協議

▲川普周日與金正恩在板門店非軍事區會面。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普6月30日與北韓領導人金正恩在板門店見面，成為首位踏上北韓領土的美國總統。《紐約時報》披露，川普未來可能改變朝鮮半島無核化的立場，改專注在「核凍結」談判，也就是不再要求北韓拆除現有設施，僅限制北韓擴張其核武器規模。

報導稱，在今年2月份的河內川金會上，川普政府原本尋求川普能放棄其最大核燃料生產設施「寧邊設施」，交換國際社會解除制裁。不過，北韓如今已經不完全依靠寧邊設施生產核燃料，川普也在國務卿蓬佩奧和國安顧問波頓的壓力下不得不做罷此構想。

報導指出，川普政府現正尋求擴大新限制，不再受限在寧邊核設施的地理範圍內，而是將目標設定為禁止北韓繼續生產核設備。不過，若要達成此目標，北韓必須同意外界進入檢查，因此仍有困難。

報導提到，此「核凍結」計畫與前美國總統柯林頓及已故北韓領袖金正日在1994年商議的協議相似，但川普政府應該會尋求永久性的核凍結協議，否則成果可能還遠不如前總統歐巴馬與伊朗達成的協議。不過，即使北韓同意「核凍結」，仍與川普先前所稱的「完全無核化」大不相同，且事實上承認北韓擁有核武。