新鮮人必學！5個「面試穿搭法則」米色西裝、長版洋裝最專業

光是每天要想怎麼打扮就已經夠累了，更何況像是工作面試這種超級重要的場合，該怎麼穿又是一門大學問。對職場新鮮人來說，想要穿著看起來專業，但又要穿得符合你所工作的職場氣氛跟公司文化是非常重要的事。

不幸的是，其實沒有所謂的一套面試穿搭標準是可以套用在各行各業上的，隨著你所應徵工作的不同，你需要為面試選擇不同的穿搭造型來增加自己給人了好感度印象。下面是柯夢波丹為大家整理 5 種重要的面試穿搭技巧，幫助你在跟主管面試時留下最好的第一印象，借著你的穿搭讓公司明白「你就是這個工作的完美人選」！

我應該穿什麼顏色的衣服去面試？





對的服裝顏色可以傳達出一種專業和自信感，所以要知道哪些顏色的衣服是非常適合面試的時候穿去的。深藍、灰色、黑色的套裝或洋裝是最優先的選擇，內搭白色Ｔ恤或襯衫都非常適合。咖啡色、大地色等中性的色彩比起鮮豔的色系更能夠融入的辦公室環境。

鮮豔色，像是紅色這種傳達出權威感的色彩應該要避免，除非你今天應徵的是主管職。如果你想要打安全牌不想穿任何顏色上身，除了基本款白色之外，淡藍色也是不錯的選擇。

mix & match黑色西裝外套

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雙排扣米白色西裝外套

深藍色西裝外套

隨性、時髦又體面的面試穿搭





面試之前一定要仔細了解你所面試的公司文化，如果是創意型、時尚業 、新興媒體之類的公司，要求個人特色、比較的隨性工作氣氛，那就別穿得太過正經，但這也不是要你穿得太隨便邋遢的意思。無論面試任何工作，出現的時候看起來煥然一新、整齊是基本要求，所以我們這邊的隨性，是指稍微打扮，但是不用穿上西裝外套或正經八百的洋裝；妳可以選擇一件有設計感的上衣或襯衫，搭配鉛筆裙或黑色長褲就會達到俐落又有自信的第一印象。

荷葉袖口立領襯衫

高腰鉛筆裙

正式的商務面試穿搭





如果你今天要面試的公司是商務的、科技業的，那最好還是選擇比較基本又保守的穿搭。即使天氣再熱，也要把妳平常會穿的那些清涼上衣給收起來，換上一個比較適合嚴肅工作氣氛的辦公室造型去面試。像是鉛筆裙、合身西裝褲搭配襯衫或西裝外套就永遠不會出錯，給人一種體面的專業和幹練印象，妳也可以換上今年相當流行的套裝式造型，樣式上別太花俏就好。色系上灰色、黑色、灰色、大地色都是不錯的選擇。

迷你格紋西裝外套

深藍色西裝外套

應徵時尚產業應該怎麼穿





如果妳今天要應徵時尚業相關工作，妳怎麼穿基本上就等於你的履歷表。妳應該要展現妳清楚明白最近的時尚流行趨勢是什麼，並且加上一點個人色彩。像是一件西裝外套混搭合身丹寧褲再配上高跟鞋或短靴就是永遠不敗的時髦態度，記得搭配一些妳喜歡的飾品，在小地方提升妳的 SNESE 品味，或是混搭今年正流行的單品，讓別人注意到妳的用心，就是進入時尚產業的門票！

格紋西裝外套

風衣式西裝外套

夏天穿洋裝去面試會太隨便嗎？





在夏天的面試穿搭如果選擇穿洋裝能讓妳肌膚保持乾爽，不會一到面試場地就滿身汗，但洋裝要怎麼穿才不會太隨便？重點是要平衡。首先妳需要選一件時髦、線條俐落、又有質感的洋裝，最好選擇比較輕盈的材質布料，既能抗熱，又能讓妳全身散發一種優雅又從容不迫的感覺。最重要的是千萬不可以裸露太多的肌膚，不然會看起來很不專業，飾品的搭配也很重要，是提升質感的關鍵。比較推薦選擇明亮的色系比黑色系更能給人充滿夏日活力的印象。

咖啡色繫腰洋裝

白色繫腰洋裝

文／柯夢波丹 圖／GETTY、產品官網

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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