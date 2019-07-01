金曲主持人Lulu美翻！自創懶人保養法、這樣拉筋瘦成鳥仔腳

在螢幕上總是以可愛傻妞形象深植人心的Lulu 黃路梓茵，最近可說是越來越火，往一線女主持人的方向邁進！勇敢接下2019金曲獎主持人的她，不僅能力備受肯定，外表也越變越美，身材更是變超好呀！

Lulu 黃路梓茵為了擔當2019金曲獎女主持人的任務，可是卯起來準備，就連身材也不能馬虎，快來看看她的健身減肥、保養還有更多美麗秘密。

自創音速懶人保養法

可愛的Lulu黃路梓茵一開頭就跟COSMO Angel直白的說：「我根本就不是女明星呀，我的美容保養就是連路人也適用，完全沒問題」，讓人忍不住覺得Lulu也太可愛了吧！

關於保養，Lulu 黃路梓茵分享說，每天因為工作太忙的關係，所以基本上能省時間就省，因為真的是每天累到一靠在家裡的門把上就能睡著，所以她的音速保養步驟就是：洗完澡後做基本的保養步驟，接著就會敷上面膜，然後敷面膜的同時順便吹頭髮。

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她在這裡還提醒COSMO Angel說：因為邊吹頭髮邊敷面膜，很容易把面膜吹乾，所以要記得先從髮尾開始吹，吹了半乾後，再擦上摩洛哥油護髮，接著把面膜拿下，擦上乳霜，最後再將頭髮整頭吹乾！

溫馨小提醒：Lulu 黃路梓茵可愛的說，想要更快就記得要先刷牙，不然擦完保養品再刷牙，就會把嘴巴旁邊的保養品給沖掉了～～

天生膚質就很好的Lulu 黃路梓茵說自己其實肌膚不太會有什麼狀況，最常遇到的就是偶爾長的小痘痘跟臉水腫，而痘痘會自己擠掉後，讓痘痘稍微結痂時，敷上化妝師推薦的An alitenice神仙水，能夠幫助肌膚代謝，不容易留疤。

若是臉水腫的話，則是會用臉部專用的按摩棒，再眼周的地方做按壓，這樣就不會眼睛看起來腫腫的，最後更好笑的說「：我都靠化妝師幫助我啦，我真的沒有像女明星有那麼多小撇步啦！」

每周固定兩次健身

因Lulu 腿的名號而風靡全台的Lulu 黃路梓茵，最近看到她不僅Lulu 腿不見了，身材也變得更好，而對此她說平日沒事的話，就會一周兩次往健身房報到。

每次約運動90分鐘，一開始會先花20分鐘暖身，接著再根據想瘦的地方，做局部式的重訓。

拉筋30分鐘消除可惡蘿蔔腿

最後說想要消除Lulu 腿的秘密就是，用滾輪把小腿蘿蔔滾開，很痛但非常有效，將推在一起的肌肉利用滾輪舒緩開來，接著再拉筋就能讓線條延伸，消除女人最害怕的蘿蔔腿喔！

Lulu也提醒女孩運動完的40分鐘內，記得一定要吃東西，一顆茶葉蛋或是一碗麵都可以，但切記不要吃高油重鹹的食物就可以了。

化妝包必備＿＿＿＿？

對於很多口紅控的女明星，Lulu 黃路梓茵說自己是個底妝控，化妝包裡絕對不能少的就是遮瑕膏，平常出門只要化好底妝和眉毛，就能快速出門。

更分享了她的底妝步驟給Angels：妝前保養→妝前乳→可校正膚色的飾底乳→薄透的水粉霜→打亮山根&眼周C型→遮瑕→最後掃一層薄薄的蜜粉定妝，10分鐘就能快速出門啦！

眉上短瀏海髮型的整理妙招

對於現在大熱的眉上短瀏海髮型，很早就嘗試這個造型的Lulu 黃路梓茵也分享了整理妙招給大家，她說想要駕馭的眉上短瀏海髮型妳要做的就是每天完妝，不然的話會看起來很沒精神。

另外瀏海非常重要，要用離子夾分層，一層一層把瀏海夾順才不會亂翹，如果想要捲捲的記得要用小支的電棒捲來做造型就可以萌到破表，最後她還說眉上短劉海非常好做造型，像是帶髮跟帽子都超級可愛的啦！

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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