經典工藝與潮流的完美碰撞！萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

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創立於1993年的日本街頭品牌BAPE（A BATHING APE），憑藉著標誌性的「猿人頭」以及迷彩設計，成功在潮流圈佔有一席之地，並且也透過與潮流品牌的聯名，打造了許多經典系列，不過，最近BAPE卻找來徳國精品萬寶龍（Montblanc）合作推出限量皮件，究竟經典工藝與街頭潮流會有怎麼樣的碰撞，下面一起來看看吧！

▲BAPE X 萬寶龍系列。（圖／品牌提供）

即將登場的BAPE X 萬寶龍系列，將會承襲萬寶龍皮件製作的精隨，同時兼具美學與功能性，其中，每樣單品均採用Saffiano皮革製成，並且外觀皆有經典的BAPE簽名式1ST迷彩設計、Montblanc Logo以及字樣，而該系列的單品包括公事包、手拿包、短夾以及筆袋。

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▲公事包正反面有不同的顏色。（圖／翻攝自BAPE官網）

▲手拿包方便攜帶。（圖／品牌提供、翻攝自BAPE官網）

▲短夾可以收納6張卡片。（圖／翻攝自BAPE官網）

▲迷彩設計的筆袋。（圖／品牌提供、翻攝自BAPE官網）

對於此次的雙方聯名，萬寶龍創意總監Zaim Kamal表示：「這次的合作代表2個不同領域的融合，其一是高端奢侈品牌，另一個則是獨特的街頭品牌，雖然兩者的定位看似差別很大，但卻都著重於創意，所以該系列是專門為那些追求創意，並且勇於表現的人而設計的。」

▲該系列代表2個不同領域的融合。（圖／品牌提供）

該系列預計將於6月下旬於萬寶龍指定專門店限量發售，而公事包售價為日圓115,000元（約台幣33,350元）、手拿包售價為日圓76,000元（約台幣22,000元）、短夾售價為日圓39,500元（約台幣11,450元）、筆袋售價為日圓26,500元（約台幣7,700元），不過，台灣這次將不會販售，所以想要的朋友，可能要請人從日本或香港代購囉！

此外，繼2009年的以後，BAPE將再度與GHOSTBUSTERS合作，並以幽靈角色和BABY MILO圖案為主題，推出一系列的襯衫、T-Shirt、鞋款以及配件，目前已經於6／29在台北仁愛圓環BAPE專賣店發售。

▲BAPE X GHOSTBUSTERS。（圖／翻攝自BAPE官網）

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