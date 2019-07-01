川金昨才和平握手！　南韓軍方：DMZ發現不明飛行物航跡越線

▲ 南北韓2018年根據軍事協議書拆除DMZ哨所。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普及北韓領導人金正恩6月30日才在非軍事區（DMZ）握手及閉門會談，為2月底越南峰會後陷入僵局的關係破冰，南韓軍方今（1）日竟在江原道中部戰線DMZ偵測到推測為直升機的不明飛行物，馬上出動直升機及戰鬥機待命。

南韓聯合參謀本部稍早宣布，「今天下午1時（台灣時間中午）左右，雷達在江原道中部戰線DMZ一帶捕捉到不明飛行物航跡，目前正進行確認。」據悉，該飛行物航跡出現在兩韓《9‧19軍事協議書》中規定的禁止飛行區域以南上空。

軍方人士指出，該飛行物航跡約出現在4.5公里高空，目前正進行分析，「稍微超過軍事分界線，但現在雷達監測不到，還無法分辨是無人機、飛行體還是鳥群。」另有相關人士則表示，「航跡看來與直升機類似，但無法準確辨識。」

另一方面，在三國協調之下，川普、金正恩及南韓總統文在寅在板門店聚首，川普更隨金正恩踏上北韓領土。文在寅事前也表示，「今日川普所在的朝鮮半島是全球最受關注的土地。簽訂韓戰《停戰協定》的66年後，北韓與美國將在板門店見面。美國及北韓元首將首度在分裂的象徵、板門店面對面，為和平而握手。南北韓將因此確認邁向和平，且全世界都將向川普總統及金委員長獻上應援的掌聲。」