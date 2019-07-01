阿富汗首都車輛爆炸至少10死68傷　塔利班宣稱涉入

▲阿富汗首都喀布爾發生爆炸，現場可見濃濃煙霧。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）國防部周邊1日發生爆炸事件，有員警說明，一輛載有炸彈的汽車在大樓外面爆炸，《俄塔社》報導至少34人死亡、68人受傷。確切傷亡人數仍在釐清，《半島電視台》稍早援引一名阿富汗外交部消息人士指出有10人死亡。

《半島電視台》報導，武裝恐怖組織塔利班（Taliban）聲稱涉入這起爆炸案。據悉事件發生在當地時間1日上午，地點位於首都國防部鄰近區域，正值高峰時間，街道充滿人潮，許多傷者送往醫院。

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▲傷者送往醫院接受治療。（圖／路透）



當地員警卡里姆（Mohammad Karim）表示，國防部大樓外面有汽車爆炸。阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）則說明，當時有槍手進到建築物內，與阿富汗軍隊爆發衝突。

阿富汗衛生部發言人瑪爾（Wahidullah Mayar）證實，至少68人送往醫院，其中包含9名兒童。多家媒體的死傷數字並不一致，《俄塔社》報導34人死亡，《半島電視台》則指出至少10人死亡。

據了解，塔利班以及伊斯蘭國（ISIS）都活躍於喀布爾。塔利班先前與美國在卡達展開第七輪會談，談判內容聚焦在4個問題，分別是反恐怖主義、外國軍隊進駐、阿富汗內部對話以及永久停火。