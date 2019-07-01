HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　

▲荷蘭設計師Rommy Kuperus設計的配件以美食為靈感，每一款都超逼真，有趣極了。（圖／翻攝官網）



記者張妤瑄／台北報導

時尚總被人認為是相對「高冷」的語彙，但對部分創作者而言，時尚是他們發揮無邊無際創意的平台，荷蘭設計師Rommy Kuperus就是不受高冷框架影響的創意家之一。Rommy Kuperus曾說過，人生最愛的三件事就是美食、時尚、創作，她也如願將她所愛通通結合，自創ROMMYDEBOMMY配件品牌。

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▲「泡麵包」是近期爆款。（圖／翻攝官網）



「泡麵小包」是近期話題之作，讓人猛一看誤會是真的泡麵，但實際上它是貨真價實能裝東西的小包包。ROMMYDEBOMMY的設計非常有記憶點，對於自認為不太懂時尚的人，也能一秒讀懂設計師的理念，不玩文言文遊戲，設計作品不分語言也不分國界，最新的「月餅包」也是提前打造的應景之作。

▲「月餅包」是最新設計。（圖／翻攝官網）



下半年對華人來說第一個面臨的重要節日就是中秋節，月餅更是應景象徵，Rommy Kuperus以此為靈感設計出一款「月餅包」，放大版的糕餅上有立體雕花，如同傳統月餅上的花紋，遠看就如同真實月餅一般，但內側有一個拉鍊，放入出門必備小物如手機等，是絕對沒問題的。

▲「月餅包」立體的外型，精緻的雕花紋路，都完整呈現出月餅的樣貌，重點是翻過來還有拉鍊，絕對是一款實用包。（圖／翻攝官網）



放大版的水餃，也成為創作靈感，水餃上的抓皺表現得生動，一條一條都有抓好抓滿，完美呈現出記憶中水餃的樣貌。馬卡龍、蛋糕、藍莓派、冰淇淋、花椰菜等，美食與甜點讓Rommy Kuperus有無窮靈感，信手捻來就能把它們化為最搶眼的時尚配件。

▲「水餃包」、「煎蛋包」所有能想像得出的美食，Rommy Kuperus都能真的做出。（圖／翻攝官網）



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不只女孩能背著創意十足的包上街，Rommy Kuperus也將奇思異想放到男性配件上，啃到只剩下梗的蘋果、咬一口的紅蘿蔔、包著培根的青豆等，全都成了領口上最搶眼的風景。啃過的玉米放上襯衫領口上，成為一抹創意十足的裝飾，除了Rommy Kuperus能想到也敢做到，恐怕再無第二人。

▲啃了一大口的玉米，放上當領結！雖然奇耙，但不得不說絕對是新穎的創意。（圖／翻攝官網）



▲啃到僅剩梗的蘋果，也放上去當領結。（圖／翻攝官網）



▲培根包青豆，中秋烤肉必吃菜色，照樣能當作裝飾。（圖／翻攝官網）



▲男人的領結也是Rommy Kuperus能發揮創意的一隅。（圖／翻攝官網）