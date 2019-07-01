31度高溫狂下大冰雹！瓜達拉哈拉覆蓋1.5米厚冰層慘狀曝光

▲許多車輛都被冰雪覆蓋。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

全球氣候異常頻傳！墨西哥第二大城市、位於哈利斯科州（Jalisco）首府的瓜達拉哈拉（Guadalajara），昨（6月30日）日半夜突然下起異常猛烈的冰雹，導致城內6處郊區受損嚴重，並且在地上形成1.5米厚的冰層。當時的溫度約為31℃，發生這種自然現象也讓當地民眾吃驚不已。

據《法新社》報導，州長阿爾法羅（Enrique Alfaro）表示，從未在瓜達拉哈拉看過這樣的景象，實在是太不可思議了，完全是前所未有的自然景象，不禁會問自己這氣候變化是否真實。雖然瓜達拉哈拉以前也曾下過冰雹，但卻沒有如此嚴重。當局表示，該市及周邊地區已有200個房屋受損，至少50輛汽車被大量的冰雹沖走，還有一些車子被埋在冰下。

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▲異常的自然現象讓民眾驚奇不已。（圖／路透）

當孩子們四處奔跑並向對方投擲冰球時，民防部隊人員和士兵則操作重型機械來清理道路。據了解，瓜達拉哈拉近幾天的平均氣溫約為31℃，而這次的「冰雹暴風雨」就像是一場夢，令人驚訝不已。當局表示，這次的災害雖沒有造成人員傷亡，但有2人出現體溫過低的跡象。