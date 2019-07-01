專訪／李佑群帶著強迫症旅行　在義大利不穿英式西裝、戴小框眼鏡臉變大無妨

記者林明瑋 / 專題報導

大家對李佑群的認識，多半是造型師，也許你還知道他辦過很多本日系雜誌，對於時尚他有滿滿熱情，甚至到強迫症的程度，例如不管到什麼地方旅行，非要穿出在地的味道不可，但大家不太知道的是他熱愛歷史、對老東西著迷，退伍後第一份想應徵的工作，竟是《哆啦A夢》翻譯。

▲復刻詹姆士狄恩戴過的眼鏡，框小雖不能修飾臉型，但李佑群認為有風格更重要。（圖／李佑群提供，以下同）

李佑群經營很多社群媒體，IG、You Tube、微博、臉書都看得見他，以為《女人我最大》的老師應該對於這些駕輕就熟，沒想到他說：「現在社群時代強調個人的觀點，這是我還在學習的。」原因是過去他總是用理性、客觀的角度做媒體，重點不在自己喜歡，而在該給觀眾什麼才是正確的、需要的。

他解釋：「日本的前輩曾經教我，做媒體不能有自己的色彩，所以當年我同時做好幾本風格不同的日雜，早上跟清新小可愛的編輯開會、下午是109辣妹，隨時可以轉換。」

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▲李佑群（左）和日本時尚大師山本寬齋。（圖／翻攝李佑群IG）

踏入日雜的奇妙緣分

會開始做日本流行雜誌可以用「奇妙的緣分」來形容，他說：「當完兵我本來想放自己一段假，但每天父母被問『為什麼不去找工作』，剛好看到青文出版社在徵《哆啦A夢》翻譯，我想暫時墊檔，就去應徵。」沒想到面談聊了一陣後，當時的主管突然問他有沒有興趣辦日文雜誌的台灣版，就此改變了李佑群的方向，一腳踏進流行產業，開始籌劃《Cawaii》、《With》、《mina》等，絕對是日雜的黃金時代。

有親戚在日本，從小每年都到日本過暑假，加上念日文系、辦日本雜誌這些背景，讓李佑群被放上「日系」的標籤，但他強調：「我不是日系，只是對日本比較了解，我不會侷限在一種風格，太狹隘了。」

▲他笑稱這是牙痛、腰痛、腿痛的網美照。（圖／翻攝李佑群IG）

旅行放風絕對必要

觀眾透過電視節目看到的他，只是一小部分，他希望扭轉印象，如今的世代，取得認同觀眾很重要，經營自媒體，他說：「我喜歡旅遊、喜歡老東西，希望對這些有興趣的人也能認識我。」

旅行是必要的，幾乎每個月都出國，每年要有1、2次較長的行程，他說：「沒有放風我會受不了，會沒有轉換。」他自認有強迫症，到不同的城市，穿著一定要融入當地，「比如英式西裝在義大利我是不會穿的，連京都跟東京都不一樣，拍照的時候我不希望和背景有違和感，如果去哪都穿羽絨衣拍照，那用key的就好了啊！」

▲李佑群的京都打扮。（圖／翻攝李佑群IG）

熱愛歷史與老東西

對歷史、古董有極高興趣，因此可以花上一整天逛博物館，他笑說：「所以我老婆每次跟我去逛博物館都抗議啊，每幅畫我都看好久，但她覺得有什麼差？」

▲到日本的神社參拜，李佑群都會向寺方索取御朱印，蓋在朱印帳上。

工作室的大桌子圍繞著的椅子有古董也有IKEA，他說：「這也是Mix & Match。」古董家具、飾品不少，衣服當然也有從世界各地尋來的寶物，例如HERMES（愛馬仕）的雙面夾克、Christian Dior的包等等，他說：「巴黎、米蘭、日本都有很多古著店，他們很專業，衣服的古董就跟物品的古董一樣，甚至更有價值。」

▲愛馬仕夾克（左）是在米蘭古董店找到的寶、義大利刺繡外套全世界就這一件。

李佑群強調，風格是一件很重要的事，他拿起一副眼鏡說：「詹姆士狄恩戴過一模一樣，這是日本老師傅復刻他當年代戴的款是，不過因為框小、臉會變大，所以在節目上我不會推薦，但私底下我會戴，風格是一個人對自己的自信跟態度，不見得只有瘦、臉小才是好看。」

▲設計師朋友Yazbukey送他的計程車包、Christian Dior的古董手提包、很有特色的衣服刷，都是李佑群的收藏。

搶限量T被教育

他另外舉了一個關於風格的「震撼教育」例子，讓他觀念大扭轉，話說10多年前日本世足賽，知名的複合式店舖BEAMS出了許多限量T恤，打折時他和日本朋友排隊去搶貨，他說：「一衝進去大家都開始抓衣服，但3分鐘我愣住，我這區只有我耶，我在抓世足T，我的朋友們都在抓白T、亨利領這些基本款，他們過來拍我『你這些買回去就過季了，經典的平常多貴？當然要買經典啊』！」

在時尚領域裡，他堅持著深度，「時尚是很有歷史軌跡的，我用現代的狀態去多闡述一些藝術、藝文的部分，我沒有現代網紅的爆炸力，但希望細水長流。」

▲李佑群（右）以「男裝女穿」的概念為瑞瑪席丹做造型。