對美女店員一見鍾情…工作中卻不可加賴　日純情男「手繪QR code」成功了！

記者林瑩真／編譯

日本近來一則推文爆紅，一名男子因為對餐廳女店員一見鍾情，想要連絡方式，結果想出超狂方法，讓網友看了紛紛拜倒，直呼：「女店員很難拒絕了。」

推主曝光朋友狂舉，因為對餐廳女店員一見鍾情，希望可以跟對方加LINE，但女店員正在工作，無法使用手機，誰料，朋友完全沒有要放棄的意思，竟拿複寫紙放在手機上，直接描寫下LINE的QR code，準備交給女店員。

「對薩莉亞餐廳女店員一見鍾情，拼命的把自己LINE的QR code複寫下來的男人！」推主6月27日將照片PO上推特後，吸引大量網友回應，「真的太狂了」、「好有愛啊啊啊」、「我是女的，完全被逗笑了，會加」、「所謂手寫比較有心嗎XD」、「女店員沒想到平常可以拒絕成功的理由，終於遇到一個不放棄的了」。

不過有網友擔心，用複寫紙畫下的QR code能否成功掃描，也有網友好奇，為何不直接寫下LINE ID即可？事實上，日本現在的LINE規定，未成年無法用ID搜索功能，就算成年，也有很多人因為ID設定麻煩而不使用。

至於許多人在意的「他有沒有拿到女店員的連絡方式」，推主透露，似乎是成功連絡上了，但有沒有進一步發展則沒有多說。該推文也吸引12萬個讚及2.3萬個轉推，成為推特熱門話題。