23歲女大生遭殺害！　兇嫌密謀在家中建造「全隔音殺人基地」

▲31歲黑人嫌犯的住家已被警方封鎖，近日又有承包商提供兇案相關線索。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

23歲美國猶他州鹽湖城猶他大學女大生勒克（Mackenzie Lueck），17日失蹤後不幸遇害，警方隨即逮捕31歲的涉案嫌犯阿賈伊（ Ayoola Ajayi），恐怖的是，嫌犯竟試圖在家建造一個「秘密殺人基地」。

據CNN報導，承包商布萊恩（Brian Wolf）說，幾個月前，他曾經應一名水管工轉介，前往阿賈伊住處進行裝修諮詢。當時阿賈伊希望能建造一個帶有暗門的房間，並且要求在房間入口處加設一台指紋掃描儀，確保只有主人能進入，還要求完全隔音，並在房內牆上裝設一些掛鉤，因為「想大聲聽音樂，與想在掛鉤上安裝酒架。」

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▲勒克生前照片大方動人。（圖／翻攝自臉書／Find MacKenzie Lueck）

布萊恩表示，「人們常委託我建造各種東西，但從未有過這類改造計畫，實在太過奇怪，我當時只覺得不是我想做的，便拒絕了工作。」當地警方則已經與布萊恩接觸並將該說法列入調查線索中。

▲失蹤女大生勒克的協尋啟示。（圖／達志影像／美聯社）

31歲的阿賈伊涉嫌殺害女大生勒克，他的房子距離勒克最後一次現蹤的公園僅5英里，儘管阿賈伊一開始否認知情，但警方卻在他的手機上發現數張勒克照片，還在他家中搜查出與女大生DNA相符的燒焦人體組織。

據警方表示，勒克17日在鹽湖城國際機場落地後數小時後，前往阿賈伊家附近的公園後便失蹤了，而手機訊號則在凌晨3點時停止，當時阿賈伊也在公園中，目前推斷兩人一起離開公園，由於涉嫌重大，阿賈伊被捕後被指控犯有謀殺罪、加重綁架罪等罪名。