氣5歲兒偷吃父親節蛋糕　莽父打死他還騙警「是從樓梯摔下去」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國威斯康辛州（Wisconsin）29歲的父親斯塔克豪斯涉嫌打死5歲兒子，只因為孩子偷吃父親節蛋糕，目前他被依過失殺人罪拘留，未來有可能面臨60年的有期徒刑。但令網友們憤怒的是，斯塔克豪斯在第一時間還騙警員是兒子在樓梯間摔倒，直到驗屍報告出爐，發現孩子的腹部受到鈍器創傷，這才揭穿謊言。

根據《紐約郵報》報導，斯塔克豪斯（Travis Stackhouse）起初告訴警員，5歲的兒子在樓梯間摔倒，但醫護人員到場時，認為孩子的傷勢不像是跌倒造成的；而6歲的小哥哥則告訴警員，「弟弟沒有摔倒。」

▲斯塔克豪斯不爽兒子偷吃蛋糕，氣得出手教訓，沒想到竟然將孩子打死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

後來驗屍報告出爐，受害男童不僅雙眼瘀傷、嘴唇受傷，胸骨也出現骨裂等傷勢，腹部還有鈍器創傷。斯塔克豪斯知道瞞不住了，這才改口坦承動手打小孩，但只有打臉，起因是兒子偷吃父親節蛋糕，「我女朋友也常勸我，不要這麼用力打」，沒想到這次真的鬧出人命。

目前，斯塔克豪斯被關押在威斯康辛州米爾瓦基（Milwaukee）的監獄裡，全案預計會朝過失殺人罪的方向展開調查，如果罪名成立，他有可能會面臨長達60年的有期徒刑。