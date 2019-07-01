板門店閉門會談就是「川金三會」？　美媒對突襲式會晤說法各一

▲ 川普與金正恩在DMZ握手合照。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

2月底越南「川金二會」破局使無核化談判陷入膠著，美國總統川普（Donald Trump）日前出訪南韓之際在推特上提議與北韓領導人金正恩短暫會面，在美方及南北韓3國協調之下，促成川金6月30日在板門店的歷史性會晤。而這場會談是否就是「第三次美國北韓高峰會」，即「川金三會」，引起各家媒體討論。

南韓《韓聯社》1日指出，川普及金正恩昨天在板門店非軍事區（DMZ）的會面較接近「遇見」或「相逢」（encounter），但公開談話後長達53分鐘的密談卻使這場會晤陷入外交上的模糊地帶。美國各大媒體多聚焦川普成為首位踏上北韓領土的美國在任總統、兩國對話即將重啟等要點，但對會晤的稱呼各有不同。

《彭博》在新聞標題中稱其為「川普的DMZ高峰會談」（Trump's DMZ Summit），《華爾街日報》則在相關報導副標題中使用「臨時起意的峰會」（spontaneous summit）。大部分美媒未將這場會面視為接續新加坡峰會、越南峰會的第三次川金會，而是定義為「突襲式會晤」，原因是雙方並未經過外交上縝密的事前協調，也未見一般元首峰會規格的儀典。

《華盛頓郵報》以「私人談話」（private talk）稱呼；《紐約時報》稱其為「私人對話」（private conversation）；《華爾街日報》一度使用「臨時起意的非正式聚會（get-together）」。《有線電視新聞網》（CNN）稱其為「第三次見面」（their third in person）；《福斯新聞》則使用「面對面會晤」（face-to-face meeting）一詞。