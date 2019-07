「果汁淋頭霸凌」16歲少女哭著離開舞會　媽見她全身濕透心碎

▲佩里經歷難熬的一夜。(圖/翻攝自臉書/Tracy Perry)



國際中心/綜合報導

英國16歲少女佩里(Emilee Perry)日前參加校園舞會,怎料卻被另一名女學生欺負,對方把果汁倒在她頭上,導致她全身濕透,不僅妝容花掉,髮尾也打結。她的母親崔西(Tracy)則氣憤在臉書寫道,「希望有天某人能羞辱、糟蹋她(霸凌者),就像她對我女兒所做的!」

佩里最初其實不想參加學校活動,但隨後她被母親說服,便穿著白色禮服前往舞會。崔西等時間到了去接女兒,卻看見哭泣的佩里,她相當心碎,「有人認為把整罐果汁倒在她身上,並讓她從頭到腳濕透會是個好主意。」

據了解,佩里原本就容易感到焦慮,因此一開始沒有意願參加舞會,沒想到鼓起勇氣出席活動,最後卻遇到惡劣對待。事發後,她收到許多網友的鼓勵訊息,她感謝每名給予支持的人,「大家的反應令我不知所措,也向我證明我能克服所有事,希望這能使我成為更堅強的人。」

Wow, I just want to take the time out to thank each and every person that has gone out of the way to absolutely shower...