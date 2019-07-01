員工才剛走過…美女被「濕地板」告示牌絆倒　一告獲賭場9300萬賠償

▲女子因為濕地板的告示牌跌倒，賭場得賠償她300萬美元。（圖／翻攝自JACKCleCasino推特）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國俄亥俄州（Ohio）一名女子因為在杰克卡西諾（Jack Casino）滑倒，造成膝蓋骨折，獲得賭場賠償300萬美元（約新台幣9300多萬元）。

綜合外媒體報導，琳達賽多夫斯基（Lynda Sadowski）2016年9月前往杰克卡西諾賭場玩樂，誰料，走在一塊濕地板上並沒有跌倒，卻是被「濕地板」的告示牌絆倒。賽多夫斯基因此膝蓋骨折，必須在膝蓋內放入金屬零件，還時不時引發關節炎，行動能力退化，必須進行第二次膝蓋手術。

賽多夫斯基的律師指出，告示牌是被其他賭客所撞倒，但在賽多夫斯基被告示牌絆倒之前，一名賭場員工經過此地，卻沒有將告示牌重新排好，而是繞過它走了一大圈，才引起接下來的慘劇，顯然賭場無情漠視了顧客的安全。

即使賭場的辯護律師指稱，告示牌隨處可見，是賽多夫斯基沒有注意周圍環境。但賽多夫斯基的律師認為，賭場沒有制定防止跌倒的安全政策。對此，陪審團認為，的確是賭場沒有合理維護，間接導致賽多夫斯基受傷，因此要求賭場必須賠償賽多夫斯基300萬美元。