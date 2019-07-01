作秀或和平里程碑？　川金板門店會晤實質效果引正反論戰

▲ 金正恩與川普握手後進行閉門會談。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩6月30日時隔4個月在非軍事區會晤，川普不僅成為史上首位踏上北韓領土的美國總統，原定的5分鐘握手寒暄更升級成53分鐘閉門會談，受到全球關注。然而，這場突襲式會議的實質意義是否大於政治公關效果，引起熱烈討論。

川普在密談結束後透露，美國及北韓未來幾周將展開工作會談，也邀請金正恩造訪華府，對許多觀察家來說無疑是出乎意料的結果。然而，兩國間的外交進程已經拖延多時，還不時陷入僵局，因此也有不少人懷疑，這場密談究竟能否帶來實質突破。

美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）政治學副教授那蘭（Vipin Narang）指出，若板門店會晤能為雙方未來有效的工作會談鋪路，這場會面的「實境秀戲劇效果」就相當值得，「否則我們在未來的15個月將持續觀賞類似的表演」，因為美國將在2020年11月舉行總統大選。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時期曾在國務院參與處理北韓事務的大場敏太郎（Mintaro Oba）在推特上寫道，「我們和北韓處於一種『電擊器外交』的狀態：不時藉由輸入能量維持這項進程的生命，但從不治本。」他認為，板門店會晤只是「暫時性的動能爆發」。

儘管實質效果還未可知，川普和金正恩在昨天的會晤都有所收穫。川普得到「史上第一人」的頭銜，在2020選戰期間多了金正恩這張好牌可以利用；而北韓早就想與美國平起平坐，過去也曾試圖讓美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在任期結束前訪問平壤。

前美國中央情報局分析人員金秀（Soo Kim）指出，北韓樂見板門店會晤的象徵性意義。儘管無核化毫無進展，北韓持續提升核子力，還進行飛彈試射、規避制裁，卻不費吹灰之力就使川普跨越軍事分界線。