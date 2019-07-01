父阻止女兒穿短褲上學　「超迷你」露毛大腿：誰更厲害

▲傑森以穿「超迷你短褲」的方式阻止女兒穿短褲上學的行為。（圖／翻攝自臉書／Jason Hilley）

國際中心／綜合報導

家長有時候會不認同小孩的種種行為，有些人選擇嚴厲指責，有些父母則是會做出一些讓人哭笑不得的舉動。美國佛羅里達州有一名老爸為了阻止14歲的女兒穿超短褲上學，不是用口頭上的勸戒，而是直接使出一個大招，以穿「超迷你短褲」方式來勸說，意外引起網友的熱烈討論。

據Metro報導，老爸傑森（Jason Hilley）一直不同意14歲的女兒肯德爾（Kendall）穿著超短褲上下學，於是他決定自己也穿一條「短褲」來教導他的女兒。傑森一刀將自己的一條牛仔褲剪掉，暴露出毛茸茸的大腿，並穿它走到女兒的房間狂問，「如何？褲子短嗎？」，並告訴肯德爾，「將那條短褲丟了，否則我就穿這一條褲子接送妳上下學」。

女兒看到後先是愣了一下子，然後開始暴笑，直呼「NO」，甚至穿上那條被老爸嫌棄的短褲表示，「它並沒有那麼短！」爸爸也拍了一下自己裸露在外的大腿表示，「我也這麼覺得」，甚至還擺了個姿勢問正在拍攝的媽媽，「誰的褲子比較短」，讓在場的家人都笑翻。

傑森認為小孩就是小孩，當家長介入他們的生活時，何不試著用幽默的方式來糾正他們的行為，不用大吼大叫、懲罰，進而引起孩子的另外一個觀點。影片PO出後也引起網友烈討論，許多人稱讚傑森的行為，紛紛表示「最棒愛的教育」、「太強了！完全不敢嘗試」；但是也有人認為這是一個非常失敗的教導，因為老爸的行為讓女兒的選擇受到了侮辱。