紐時：美中重啟貿易談判「雙方差距還很大」　協議剩最難10％

▲美國總統川普與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國總統川普同意恢復與中國貿易談判的隔天，他表示仍沒有達成協議的時程表；這表示談判於5月一度破裂後，美中雙方仍維持著差距。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說明，雖然沒有具體時間表，美方仍希望利用5月談判時的進度，雙方已完成90％協議內容，剩下10％則是最艱難的。

川普29日於日本大阪G20峰會期間與中國國家主席習近平會晤，雙方決定重啟貿易談判，美方無限期暫停對中國3000億美元進口商品加徵關稅，同時允許美企業向華為出售部分產品。報導指出，儘管美中重回貿易談判，兩方共識仍差距甚遠。

川普政府放寬對中國的限制，原本列於商務部「黑名單」的8家中國公司被移除；美政府也採取措施，使得華為可以購買美國技術。美企雖然歡迎這些行為，部分立法者卻也擔憂川普付出太多，僅為了回報習近平聲稱要購入更多美產品的模糊承諾。

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▲川普同意在不危害國安情形下，允許美企向華為販售產品。（圖／路透）

「我們正朝著互惠又公平的貿易協議前進，一個公平的貿易協議。」川普6月30日在南韓首爾表示，再看看未來會發生哪些事，不過他與習近平都有非常棒的感受。他告訴《福斯新聞》（Fox News），習近平想要達成大規模協議。

儘管川普釋出善意，暫停對將近所有中國商品實施懲罰性關稅，這並未解決政府先前的主要擔憂，包括中方遭控竊取智慧財產權等問題。對於尋求連任的川想來說，要消除這些爭議會導致談判破裂，同時，習近平也面臨中國經濟放緩的難題。

民主黨人認為，川普使用關稅施壓的戰略失敗了；部分共和黨人也對會傷害本土企業的貿易戰深感不安。然而，當川普放寬限制華為後，他們都對此舉顯現擔憂；不到兩個月以前，商務部才以造成國安威脅為由，把華為列入出口管制實體名單。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、副總統潘斯（Mike Pence）都曾公開警告華為構成安全威脅，還敦促他國不要使用該企業的電訊設備。共和黨籍佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特寫道，放寬對華為的限制，會破壞美政府警告其他公司的可信度，這類警示未來不會再受到重視。

庫德洛則試圖緩解大眾的憂心，他上月30日表示，這並非「大赦華為」，只有在沒有國安風險的情況下，才允許公司展開業務。他補充，川普做出重大讓步來重啟談判，雙方溝通期間，北京預期會購買大量美國農產品。

報導指出，中國面臨一項根本問題，必須非常仰賴美國購買其產品；很少有像美國的市場規模，願意接受中國過剩的物品，歐洲經濟疲軟，許多發展中國家陷入債務危機。考量到上述原因，許多鷹派相信中國別無選擇，只能與美國達成協議。